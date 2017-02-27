я когда там был, то там не было конкретных советов когда именно сливать. (не в обиду великим писателями). А тогда когда слил по 25 перед выборами, потом стало 26.6. А менять обратно бегать с макулатурой не вижу смысла.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:02
я когда там был, то там не было конкретных советов когда именно сливать. (не в обиду великим писателями). А тогда когда слил по 25 перед выборами, потом стало 26.6. А менять обратно бегать с макулатурой не вижу смысла.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:09
Ну там курс реальный можно посмотреть
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:13
Ну там курс реальный можно посмотреть[/quote]
Этого не всегда достаточно для принятия правильного решения,есть еще привязка к разным городам с разными условиями.И другие ньюансы.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:18
Этого не всегда достаточно для принятия правильного решения,есть еще привязка к разным городам с разными условиями.И другие ньюансы.
[/quote]
Согласен. Но в любом случае лучше знать без задержки, чем с задержкой. А если лучше не знать, то можно чем-то другим заняться.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:20
USD 24,70/24,85
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:23
Лента новостей.
British Airways незамедлительно приостановила все полеты в и из материкового Китая, следуя совету британского Министерства иностранных дел, чтобы избежать любых, кроме необходимых поездок.
«Безопасность наших клиентов и членов экипажа всегда является нашим приоритетом», - говорится в заявлении, подтверждающем приостановку после прекращения продажи билетов на рейсы из Лондона в Шанхай и Пекин. Авиакомпания летает в Китай два раза в день.
United Airlines, крупнейший авиаперевозчик США, работающий в континентальном Китае, ранее вырезать 24 своих рейса на материк и в Гонконг до 8 февраля. Авиакомпания со штаб-квартирой в Чикаго, которая летает в Китай и Гонконг около 12 раз в день, указала на «значительное снижение спроса на поездки в Китай».
Как сообщает Bloomberg, Apple начала проверять температуру сотрудников и тщательно очищать свои магазины, закрывая хотя бы один и сокращая время работы других.
На прошлой неделе компания, большая часть оборудования которой производится в Китае, начала ограничивать поездки своих сотрудников в Китай. Заводы останутся закрытыми до 10 февраля, а не будут вновь открываться, как первоначально планировалось в конце января, после лунного Нового года.
Facebook начал ограничивать поездки сотрудников в Китай с понедельника, в то время как Starbucks закрыла более половины своих кофеен в материковом Китае.
Toyota решил отложить возобновление работы четырех своих заводов в Китае после окончания празднования Нового года по лунному календарю в связи с распространением опасного коронавируса, передает в среду агентство Киодо.
Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля, и поэтому в настоящее время работа заводов остановлена. Ее предполагается возобновить после 10 февраля, но решение будет принято позже в зависимости от ситуации в заболеваниями в Китае.
Honda Motor также решил отложить после праздника возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях китайского города Шанхай.
Живите своим умом!
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:25
а лично вам то что с этого?
больно за державу или так ...
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:27
тогда что остается физическое золото в слитках ?
Что-то 7-летки не помогли и на межбанке с самого утра уверенно доллар дорожает
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:31
Я думаю курс в нашей стране всетаки устанавливается руководством, в ручном режиме, а не рыночными механизмами. Как им надо и выгодно, такой курс и подгоняют.
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