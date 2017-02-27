Додано: Сер 29 січ, 2020 10:23

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British Airways незамедлительно приостановила все полеты в и из материкового Китая, следуя совету британского Министерства иностранных дел, чтобы избежать любых, кроме необходимых поездок.

«Безопасность наших клиентов и членов экипажа всегда является нашим приоритетом», - говорится в заявлении, подтверждающем приостановку после прекращения продажи билетов на рейсы из Лондона в Шанхай и Пекин. Авиакомпания летает в Китай два раза в день.



United Airlines, крупнейший авиаперевозчик США, работающий в континентальном Китае, ранее вырезать 24 своих рейса на материк и в Гонконг до 8 февраля. Авиакомпания со штаб-квартирой в Чикаго, которая летает в Китай и Гонконг около 12 раз в день, указала на «значительное снижение спроса на поездки в Китай».



Как сообщает Bloomberg, Apple начала проверять температуру сотрудников и тщательно очищать свои магазины, закрывая хотя бы один и сокращая время работы других.

На прошлой неделе компания, большая часть оборудования которой производится в Китае, начала ограничивать поездки своих сотрудников в Китай. Заводы останутся закрытыми до 10 февраля, а не будут вновь открываться, как первоначально планировалось в конце января, после лунного Нового года.



Facebook начал ограничивать поездки сотрудников в Китай с понедельника, в то время как Starbucks закрыла более половины своих кофеен в материковом Китае.



Toyota решил отложить возобновление работы четырех своих заводов в Китае после окончания празднования Нового года по лунному календарю в связи с распространением опасного коронавируса, передает в среду агентство Киодо.



Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля, и поэтому в настоящее время работа заводов остановлена. Ее предполагается возобновить после 10 февраля, но решение будет принято позже в зависимости от ситуации в заболеваниями в Китае.



Honda Motor также решил отложить после праздника возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях китайского города Шанхай.

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