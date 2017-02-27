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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:33
Уверен в этом на 95%.
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fin
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:33
Moneta написав:
Получается, нерезы лишь капитализировали купонные выплаты, а остальные лоты покупали укр.банки. Потому и ощущался дефицит валюты.
Фурса не согласен. Думаю он располагает более точно информацией : "После крайне удачного размещения еврооблигаций на прошлой неделе, украинский Минфин сделал еще один важный шаг. Шаг на пути снижения стоимости заимствований. Во вторник правительство разместило 7-ми летние внутренние облигации с доходностью 9,79%. Основными покупателями, судя по всему, снова стали иностранные инвесторы. Именно благодаря их участию на украинском внутреннем рынке за последний год произошли разительные перемены, очень позитивные для кармана украинского же налогоплательщика.
"
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lrs7719
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:38
olgerd написав:
Может кому то будет интересно нарисовалась единственная гос.структура где не сокращают , а наоборот набирают гос.служащих , а то не справляются оставшиеся ((( Центры занятости по всей Украине с утра на первый прием полный аншлаг ((( ну что Долярчик "зробили їх разом???"
с 2013 года там утром всегда полный аншлаг так система построена что новеньких принимают только утром, вообще отношение там к людям как к г..ну , впрочем как и всюду
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:42
prodigy написав: Искатель написав:
Меня не прельщает вариант, когда нерезиденты начнут выходить, а их место придется заполнять госбанкам, набивая их пассивы нашими ОВГЗ...
а лично вам то что с этого?
больно за державу или так ...
"Я мзду не беру. Мне за державу обидно". Помните, думаю, откуда...
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Искатель
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:52
шо там, 25 проколим сегодня??? Пора бы уже)))))
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greenback1996
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:52
Очередные парадоксы украинской действительности...
В декабре доллар никому не был нужен - все от него избавлялись любыми способами начиная от простых обывателей которые гребли вторичку и заканчивая экспортерами и Нафтогазом, которые лили бакс на межбанке сотнями миллионов почем зря. И вот конец января, а бакс прет вверх как раньше катился вниз!
Ничего не понимаю...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:56
asti написав:
Очередные парадоксы украинской действительности...
В декабре доллар никому не был нужен - все от него избавлялись любыми способами начиная от простых обывателей которые гребли вторичку и заканчивая экспортерами и Нафтогазом, которые лили бакс на межбанке сотнями миллионов почем зря. И вот конец января, а бакс прет вверх как раньше катился вниз!
Ничего не понимаю...
нерезы сыграли на контерверсии, чтобы "замочить" экспортеров.viewtopic.php?p=4752456#p4752456
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:56
Искатель написав: prodigy написав: Искатель написав:
Меня не прельщает вариант, когда нерезиденты начнут выходить, а их место придется заполнять госбанкам, набивая их пассивы нашими ОВГЗ...
а лично вам то что с этого?
больно за державу или так ...
"Я мзду не беру. Мне за державу обидно". Помните, думаю, откуда...
вообще пофиг на все эти движи, заработать сложно...
сдаю на текущие расходы в добавок к %
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:57
asti написав:
Очередные парадоксы украинской действительности...
В декабре доллар никому не был нужен - все от него избавлялись любыми способами начиная от простых обывателей которые гребли вторичку и заканчивая экспортерами и Нафтогазом, которые лили бакс на межбанке сотнями миллионов почем зря. И вот конец января, а бакс прет вверх как раньше катился вниз!
Ничего не понимаю...
и теперь находится на уровне начала ноября . И вы называете это - прет.
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Вело
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:58
asti
всего месяц и на две гривны почти выросли.
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Oleg_Sa
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