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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3668366936703671>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 228
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
29
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
35
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:33

Уверен в этом на 95%.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:33

  Moneta написав:Получается, нерезы лишь капитализировали купонные выплаты, а остальные лоты покупали укр.банки. Потому и ощущался дефицит валюты.



Фурса не согласен. Думаю он располагает более точно информацией : "После крайне удачного размещения еврооблигаций на прошлой неделе, украинский Минфин сделал еще один важный шаг. Шаг на пути снижения стоимости заимствований. Во вторник правительство разместило 7-ми летние внутренние облигации с доходностью 9,79%. Основными покупателями, судя по всему, снова стали иностранные инвесторы. Именно благодаря их участию на украинском внутреннем рынке за последний год произошли разительные перемены, очень позитивные для кармана украинского же налогоплательщика."
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:38

  olgerd написав:Может кому то будет интересно нарисовалась единственная гос.структура где не сокращают , а наоборот набирают гос.служащих , а то не справляются оставшиеся ((( Центры занятости по всей Украине с утра на первый прием полный аншлаг ((( ну что Долярчик "зробили їх разом???"
с 2013 года там утром всегда полный аншлаг так система построена что новеньких принимают только утром, вообще отношение там к людям как к г..ну , впрочем как и всюду :)
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:42

  prodigy написав:
  Искатель написав: Меня не прельщает вариант, когда нерезиденты начнут выходить, а их место придется заполнять госбанкам, набивая их пассивы нашими ОВГЗ...


а лично вам то что с этого?
больно за державу или так ...


"Я мзду не беру. Мне за державу обидно". Помните, думаю, откуда...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо там, 25 проколим сегодня??? Пора бы уже)))))
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:52

Очередные парадоксы украинской действительности...
В декабре доллар никому не был нужен - все от него избавлялись любыми способами начиная от простых обывателей которые гребли вторичку и заканчивая экспортерами и Нафтогазом, которые лили бакс на межбанке сотнями миллионов почем зря. И вот конец января, а бакс прет вверх как раньше катился вниз!
Ничего не понимаю...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:56

  asti написав:Очередные парадоксы украинской действительности...
В декабре доллар никому не был нужен - все от него избавлялись любыми способами начиная от простых обывателей которые гребли вторичку и заканчивая экспортерами и Нафтогазом, которые лили бакс на межбанке сотнями миллионов почем зря. И вот конец января, а бакс прет вверх как раньше катился вниз!
Ничего не понимаю...


нерезы сыграли на контерверсии, чтобы "замочить" экспортеров.

viewtopic.php?p=4752456#p4752456
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:56

  Искатель написав:
  prodigy написав:
  Искатель написав: Меня не прельщает вариант, когда нерезиденты начнут выходить, а их место придется заполнять госбанкам, набивая их пассивы нашими ОВГЗ...


а лично вам то что с этого?
больно за державу или так ...


"Я мзду не беру. Мне за державу обидно". Помните, думаю, откуда...


вообще пофиг на все эти движи, заработать сложно...
сдаю на текущие расходы в добавок к %
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:57

  asti написав:Очередные парадоксы украинской действительности...
В декабре доллар никому не был нужен - все от него избавлялись любыми способами начиная от простых обывателей которые гребли вторичку и заканчивая экспортерами и Нафтогазом, которые лили бакс на межбанке сотнями миллионов почем зря. И вот конец января, а бакс прет вверх как раньше катился вниз!
Ничего не понимаю...

и теперь находится на уровне начала ноября . И вы называете это - прет.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:58

asti
всего месяц и на две гривны почти выросли.
Oleg_Sa
 
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