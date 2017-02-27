Господа, здесь когда-то выкладывали ироничный пост про анализ поведения курса Биткоина.
Не могу найти. Буду благодарен за ссылку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:19
Господа, здесь когда-то выкладывали ироничный пост про анализ поведения курса Биткоина.
Не могу найти. Буду благодарен за ссылку.
Живите своим умом!
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут один коллега за пенсии переживал.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:46
Скажите, а Украина вообще занимала когда-нибудь меньше чем под 10% в гривне?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:47
киев опт 24.84\24.88
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:49
нет...откат может быть только спланированный заранее
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:49
Я вчера нормально кедами попользовался.
Покупки.
Утром по 24,47
днем по 24,62
вечером по 24,70
Живите своим умом!
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:52
я еще в 2007-м году сказал, что на старости у нас пенсий не будет и стал откладывать доллар/евро (матрас/депо)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:53
поздно спохватились...еще 8го было все ясно
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57
Так спрос же превышал предложение?
Или ставки многих не устроили?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57
Кому и где понятно? Архив от 8-го об этом умалчивает. Кроме общих лозунгов с обоих сторон. Впрочем даже до 25 ещё далеко. Не говоря о летних "27.1" - он-лайн аллы.
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