RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36703671367236733674>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 230
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
35
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:19

Господа, здесь когда-то выкладывали ироничный пост про анализ поведения курса Биткоина. :D :D :D
Не могу найти. Буду благодарен за ссылку.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36962
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3556 раз.
Подякували: 8690 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут один коллега за пенсии переживал.
https://finance.liga.net/personal/opini ... i-dubileta
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 13.07.16
Подякував: 302 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:46

Скажите, а Украина вообще занимала когда-нибудь меньше чем под 10% в гривне?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1808
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:47

киев опт 24.84\24.88
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 26.06.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:49

  escobar написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера продал АЖ 4,5 млн.долларов.

Мда. Вроде и вверх, но при таких смешных объемах откат может начать любая мелочь.


нет...откат может быть только спланированный заранее
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2422 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:49

  Moneta написав:киев опт 24.84\24.88


Я вчера нормально кедами попользовался.
Покупки.
Утром по 24,47
днем по 24,62
вечером по 24,70
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36962
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3556 раз.
Подякували: 8690 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:52

  lrs7719 написав:Тут один коллега за пенсии переживал.
https://finance.liga.net/personal/opini ... i-dubileta


я еще в 2007-м году сказал, что на старости у нас пенсий не будет и стал откладывать доллар/евро (матрас/депо)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2422 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:53

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:киев опт 24.84\24.88


Я вчера нормально кедами попользовался.
Покупки.
Утром по 24,47
днем по 24,62
вечером по 24,70


поздно спохватились...еще 8го было все ясно
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2422 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:Получается, нерезы лишь капитализировали купонные выплаты, а остальные лоты покупали укр.банки. Потому и ощущался дефицит валюты.
Я все расписал подробно.
viewtopic.php?p=4855331#p4855331

Так спрос же превышал предложение?
Или ставки многих не устроили?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16587
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:
  Moneta написав:киев опт 24.84\24.88


Я вчера нормально кедами попользовался.
Покупки.
Утром по 24,47
днем по 24,62
вечером по 24,70


поздно спохватились...еще 8го было все ясно


Кому и где понятно? Архив от 8-го об этом умалчивает. Кроме общих лозунгов с обоих сторон. Впрочем даже до 25 ещё далеко. Не говоря о летних "27.1" - он-лайн аллы.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 13.07.16
Подякував: 302 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36703671367236733674>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, fin, vovan_prm, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 34, 35, 36
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
353 58622
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 12:30
Binimovich
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1664, 1665, 1666
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16651 2065773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 09:44
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1502017
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.