Додано: Сер 29 січ, 2020 12:07

lrs7719 написав:

Кому и где понятно? Архив от 8-го об этом умалчивает. Кроме общих лозунгов с обоих сторон. Впрочем даже до 25 ещё далеко. Не говоря о летних "27.1" - он-лайн аллы. Кому и где понятно? Архив от 8-го об этом умалчивает. Кроме общих лозунгов с обоих сторон. Впрочем даже до 25 ещё далеко. Не говоря о летних "27.1" - он-лайн аллы.

мне не надо откупаться и продавать большие суммы (в прошлом году продал больше, чем 55к долл). последний слив 3к долл 20/01 на пополнение карт по 24,20покупать доллар за свежую гривну? а почему бы и нет...на счет далеко/близко это не о чем. если есть депо в гривне(заход в гривну 27+)-то можно продолжать играть гривну (но так, чтобы в минус не уйти)