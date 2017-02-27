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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3671367236733674>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 230
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
35
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:59

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:
  Moneta написав:киев опт 24.84\24.88


Я вчера нормально кедами попользовался.
Покупки.
Утром по 24,47
днем по 24,62
вечером по 24,70


поздно спохватились...еще 8го было все ясно

Что ясно на следующую неделю?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:59

11:00 24.8200 / 24.8500
На торгах по доллару спрос превышает предложение. Котировки растут. :shock:
минфин
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:02

  lrs7719 написав:
  prodigy написав:
поздно спохватились...еще 8го было все ясно


Кому и где понятно? Архив от 8-го об этом умалчивает. Кроме общих лозунгов с обоих сторон. Впрочем даже до 25 ещё далеко. Не говоря о летних "27.1" - он-лайн аллы.

Хорошо когда все понятно. Мне вот например далеко не все понятно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:03

  prodigy написав: вообще пофиг на все эти движи, заработать сложно...
сдаю на текущие расходы в добавок к %

Покупать, чтобы потом сдавать на текущие расходы - по меньшей мере, странная стратегия.
Или "текущие расходы" - это Мальдивы, авто и недвига? :wink:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:07

  lrs7719 написав:
Кому и где понятно? Архив от 8-го об этом умалчивает. Кроме общих лозунгов с обоих сторон. Впрочем даже до 25 ещё далеко. Не говоря о летних "27.1" - он-лайн аллы.



мне не надо откупаться и продавать большие суммы (в прошлом году продал больше, чем 55к долл). последний слив 3к долл 20/01 на пополнение карт по 24,20

покупать доллар за свежую гривну? а почему бы и нет...
на счет далеко/близко это не о чем. если есть депо в гривне(заход в гривну 27+)-то можно продолжать играть гривну (но так, чтобы в минус не уйти)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:08

  prodigy написав:
  lrs7719 написав:Тут один коллега за пенсии переживал.
https://finance.liga.net/personal/opini ... i-dubileta


я еще в 2007-м году сказал, что на старости у нас пенсий не будет и стал откладывать доллар/евро (матрас/депо)


100%
да и врядли подачку в виде ~100-150$ можно считать какой-то адекватной цифрой и громким названием "пенсия". Так, пособие, что бы совсем уже на коре из дуба и на кипятке не сидеть.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:09

zzzzzz Экстрасенсы по предсказанию курса где-то сегодня затаились и молчат.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:10

  Starikan написав:
  prodigy написав: вообще пофиг на все эти движи, заработать сложно...
сдаю на текущие расходы в добавок к %

Покупать, чтобы потом сдавать на текущие расходы - по меньшей мере, странная стратегия.
Или "текущие расходы" - это Мальдивы, авто и недвига? :wink:


я не покупаю валюту вообще...у меня ее всегда было (после 29 лет работы)
откупаюсь после гривне депо или гоняю пару евро/долл (2014-2018)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так что сезонные волны Зима-Лето отменяются?) летом $ не будет дешевле январского?)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:13

  pirat-d написав:
  prodigy написав:
  lrs7719 написав:Тут один коллега за пенсии переживал.
https://finance.liga.net/personal/opini ... i-dubileta


я еще в 2007-м году сказал, что на старости у нас пенсий не будет и стал откладывать доллар/евро (матрас/депо)


100%
да и врядли подачку в виде ~100-150$ можно считать какой-то адекватной цифрой и громким названием "пенсия". Так, пособие, что бы совсем уже на коре из дуба и на кипятке не сидеть.


откладывать (с перспективой роста цен на товары и услуги) надо из расчета 1к на месяц на семью на больше 2х человек ...
это реальные деньги максимум на 7-9 лет, а дальше берите коэффициент 1,2к
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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