Что ясно на следующую неделю?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:59
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:59
11:00 24.8200 / 24.8500
На торгах по доллару спрос превышает предложение. Котировки растут.
минфин
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:02
Хорошо когда все понятно. Мне вот например далеко не все понятно.
Живите своим умом!
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:03
Покупать, чтобы потом сдавать на текущие расходы - по меньшей мере, странная стратегия.
Или "текущие расходы" - это Мальдивы, авто и недвига?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:07
мне не надо откупаться и продавать большие суммы (в прошлом году продал больше, чем 55к долл). последний слив 3к долл 20/01 на пополнение карт по 24,20
покупать доллар за свежую гривну? а почему бы и нет...
на счет далеко/близко это не о чем. если есть депо в гривне(заход в гривну 27+)-то можно продолжать играть гривну (но так, чтобы в минус не уйти)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:08
100%
да и врядли подачку в виде ~100-150$ можно считать какой-то адекватной цифрой и громким названием "пенсия". Так, пособие, что бы совсем уже на коре из дуба и на кипятке не сидеть.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:09
zzzzzz Экстрасенсы по предсказанию курса где-то сегодня затаились и молчат.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:10
я не покупаю валюту вообще...у меня ее всегда было (после 29 лет работы)
откупаюсь после гривне депо или гоняю пару евро/долл (2014-2018)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так что сезонные волны Зима-Лето отменяются?) летом $ не будет дешевле январского?)
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:13
откладывать (с перспективой роста цен на товары и услуги) надо из расчета 1к на месяц на семью на больше 2х человек ...
это реальные деньги максимум на 7-9 лет, а дальше берите коэффициент 1,2к
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
|