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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3671367236733674

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 230
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
35
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:17

  zzzzzz написав:Господа, здесь когда-то выкладывали ироничный пост про анализ поведения курса Биткоина. :D :D :D
Не могу найти. Буду благодарен за ссылку.

viewtopic.php?p=4855247#p4855247
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:18

  Xenon написав:Курс возвращается к нормальному значению, к которому уже привыкла экономика , к которому цены уже давно подтянуты


нет тут давно уже никакой экономики, только желание зарабатывать ничего не делая ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.01.2020..................24,8323
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. Ночной прирост стал скромнее, что говорит об уменьшении паники. С 10-20 до 10-40 выросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-35 снова пошли вверх, уменьшив темп. К 12 осилили 2 копейки.
НБУ вчера опять только изображал присутствие, продав всего 4.5 млн.
Остатки на коррсчетах снова немного сократились за счет суточных сертификатов. Казначейство и инкассаторы боролись между собой, существенно не повлияв на общий результат.

В понедельник наторговали скромные 395.8 млн. Эти обороты можно считать чистыми. Для понедельника это можно считать нормальным, озвученные вечером понедельника апокалиптические оценки падения до 120 млн. не подтвердились.

  lubarec написав:Что ясно на следующую неделю?

Ясно, что паника будет при любом направлении движения курса, и что это движение будет восприниматься как глобальный тренд навсегда :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:22

Участники в2в-ОВГЗ-project решили дальше играть только на проценты?
Если притока новых денег не будет - пирамида рухнет.
Кстати, в в2в тоже проценты понижаются. Совпадение? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:26

  prodigy написав:
  pirat-d написав:
  prodigy написав:
я еще в 2007-м году сказал, что на старости у нас пенсий не будет и стал откладывать доллар/евро (матрас/депо)


100%
да и врядли подачку в виде ~100-150$ можно считать какой-то адекватной цифрой и громким названием "пенсия". Так, пособие, что бы совсем уже на коре из дуба и на кипятке не сидеть.


откладывать (с перспективой роста цен на товары и услуги) надо из расчета 1к на месяц на семью на больше 2х человек ...
это реальные деньги максимум на 7-9 лет, а дальше берите коэффициент 1,2к

Середня ПРАЦЮЮЧА родина в Україні не має такого доходу
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:27

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:Господа, здесь когда-то выкладывали ироничный пост про анализ поведения курса Биткоина. :D :D :D
Не могу найти. Буду благодарен за ссылку.

viewtopic.php?p=4855247#p4855247


Нет, это не то.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:27

  lubarec написав:zzzzzz Экстрасенсы по предсказанию курса где-то сегодня затаились и молчат.


-прогноз на 3-7 мес.-валюта будет дорожать (в такой стране она и должна дорожать), то что было в 2019-аномалия
-дорожать до каких уровней? ну хотелось бы до 30грн. и выше (это поможет экспортерам и добавит налоги)-пенсионерам и малоимущим уже ничего не поможет (кроме детей , на родственников надеяться нельзя)
-НБУ возможно удастся удержаться на уровнях 25,5-26,0 (только в случае прекращения снижения учетной ставки)-13,0 это предел, ниже нельзя (на кредитование это серьезно не повлияет), а вот "нерезидентов" может отпугнуть (а деньги в бюджет -это святое)
-приватизация портов за копейки много не даст (дело ведь не в том, кому принадлежат порты, дело в клиентах (груза кроме зерновых -нет), но главное прокукарекать и после "прихватизации" уволить 10-12т работников портов (потеплеет-ждите их в Киеве у ВР)-людям терять нечего (там народ за полтинник, всю жизнь жили круто...в Польшу точно не поедут)

.с.
рассказы Рожковой (на пленках) про курс 22-23 -это стеб (и развод лохов), если кто сразу не понял :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:32

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:[
откладывать (с перспективой роста цен на товары и услуги) надо из расчета 1к на месяц на семью на больше 2х человек ...
это реальные деньги максимум на 7-9 лет, а дальше берите коэффициент 1,2к

Середня ПРАЦЮЮЧА родина в Україні не має такого доходу


ну тогда надо валить туда где платят больше
иначе на старости умирать в голоде и нищете

есть один вариант-родственники оставят несколько квартир/домов (но это не всем так "везет")
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:33

  Starikan написав:
  prodigy написав: вообще пофиг на все эти движи, заработать сложно...
сдаю на текущие расходы в добавок к %

Покупать, чтобы потом сдавать на текущие расходы - по меньшей мере, странная стратегия.

Совсем необязательно....
Я сдаю, время от времени, на текущие расходы, купленное 2-3 года назад.
Время собирать камни. Время разбрасывать камни.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:-НБУ возможно удастся удержаться на уровнях 25,5-26,0 (только в случае прекращения снижения учетной ставки)-13,0 это предел, ниже нельзя (на кредитование это серьезно не повлияет), а вот "нерезидентов" может отпугнуть (а деньги в бюджет -это святое)

І як жили, без нерезедентів, до 2019? Так і будуть жити, без них, в 2020. Курс буде залежати від експорту, а не від нерезів-спекулянтів, як це і повинно бути. Однозначно буде 25+, але наскільки великий плюс, вже буде залежати від цін на ринках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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