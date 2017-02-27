Додано: Сер 29 січ, 2020 12:27

lubarec написав: zzzzzz Экстрасенсы по предсказанию курса где-то сегодня затаились и молчат. Экстрасенсы по предсказанию курса где-то сегодня затаились и молчат.

-прогноз на 3-7 мес.-валюта будет дорожать (в такой стране она и должна дорожать), то что было в 2019-аномалия-дорожать до каких уровней? ну хотелось бы до 30грн. и выше (это поможет экспортерам и добавит налоги)-пенсионерам и малоимущим уже ничего не поможет (кроме детей , на родственников надеяться нельзя)-НБУ возможно удастся удержаться на уровнях 25,5-26,0 (только в случае прекращения снижения учетной ставки)-13,0 это предел, ниже нельзя (на кредитование это серьезно не повлияет), а вот "нерезидентов" может отпугнуть (а деньги в бюджет -это святое)-приватизация портов за копейки много не даст (дело ведь не в том, кому принадлежат порты, дело в клиентах (груза кроме зерновых -нет), но главное прокукарекать и после "прихватизации" уволить 10-12т работников портов (потеплеет-ждите их в Киеве у ВР)-людям терять нечего (там народ за полтинник, всю жизнь жили круто...в Польшу точно не поедут).с.рассказы Рожковой (на пленках) про курс 22-23 -это стеб (и развод лохов), если кто сразу не понял