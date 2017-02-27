viewtopic.php?p=4855247#p4855247
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:17
viewtopic.php?p=4855247#p4855247
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:18
нет тут давно уже никакой экономики, только желание зарабатывать ничего не делая ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.01.2020..................24,8323
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. Ночной прирост стал скромнее, что говорит об уменьшении паники. С 10-20 до 10-40 выросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-35 снова пошли вверх, уменьшив темп. К 12 осилили 2 копейки.
НБУ вчера опять только изображал присутствие, продав всего 4.5 млн.
Остатки на коррсчетах снова немного сократились за счет суточных сертификатов. Казначейство и инкассаторы боролись между собой, существенно не повлияв на общий результат.
В понедельник наторговали скромные 395.8 млн. Эти обороты можно считать чистыми. Для понедельника это можно считать нормальным, озвученные вечером понедельника апокалиптические оценки падения до 120 млн. не подтвердились.
Ясно, что паника будет при любом направлении движения курса, и что это движение будет восприниматься как глобальный тренд навсегда
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:22
Участники в2в-ОВГЗ-project решили дальше играть только на проценты?
Если притока новых денег не будет - пирамида рухнет.
Кстати, в в2в тоже проценты понижаются. Совпадение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:26
Середня ПРАЦЮЮЧА родина в Україні не має такого доходу
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:27
Нет, это не то.
Живите своим умом!
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:27
-прогноз на 3-7 мес.-валюта будет дорожать (в такой стране она и должна дорожать), то что было в 2019-аномалия
-дорожать до каких уровней? ну хотелось бы до 30грн. и выше (это поможет экспортерам и добавит налоги)-пенсионерам и малоимущим уже ничего не поможет (кроме детей , на родственников надеяться нельзя)
-НБУ возможно удастся удержаться на уровнях 25,5-26,0 (только в случае прекращения снижения учетной ставки)-13,0 это предел, ниже нельзя (на кредитование это серьезно не повлияет), а вот "нерезидентов" может отпугнуть (а деньги в бюджет -это святое)
-приватизация портов за копейки много не даст (дело ведь не в том, кому принадлежат порты, дело в клиентах (груза кроме зерновых -нет), но главное прокукарекать и после "прихватизации" уволить 10-12т работников портов (потеплеет-ждите их в Киеве у ВР)-людям терять нечего (там народ за полтинник, всю жизнь жили круто...в Польшу точно не поедут)
.с.
рассказы Рожковой (на пленках) про курс 22-23 -это стеб (и развод лохов), если кто сразу не понял
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:32
ну тогда надо валить туда где платят больше
иначе на старости умирать в голоде и нищете
есть один вариант-родственники оставят несколько квартир/домов (но это не всем так "везет")
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:33
Совсем необязательно....
Я сдаю, время от времени, на текущие расходы, купленное 2-3 года назад.
Время собирать камни. Время разбрасывать камни.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І як жили, без нерезедентів, до 2019? Так і будуть жити, без них, в 2020. Курс буде залежати від експорту, а не від нерезів-спекулянтів, як це і повинно бути. Однозначно буде 25+, але наскільки великий плюс, вже буде залежати від цін на ринках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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