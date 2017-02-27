Додано: Сер 29 січ, 2020 13:13

Я просто не верил, что можно так тупо стричь овец.

Па23 скупить, и па25 продать - нужно иметь наглость. И клиентуру, которая ведётся. Не верил, что это сработает.

Поэтому в декабрьско-январском заезде выйду в ноль.

Планирую слить откупленное недавно па24.50 с наваром копеек 30-50 (уже сейчас можно сдать па 24.80 в ТАС-онлайн)

Соответственно первоначальный "минус 30коп на долларе" выйдет где-то в ноль.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин