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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:08
24.70-24.75/24.85-24.90
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:09
asti написав: fin написав:
Если курс будет и дальше расти на 1,5 грн в неделю, то до весны 30? Рожкова редиска, с Миловановым. Взяли пример с Гонтаревой 2015 года.
Не будет, не факт, что мы выше 25 уйдем/)
Вы считать умеете? Умножайте 1,5 на кол-во недель.
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fin
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:13
Я просто не верил, что можно так тупо стричь овец.
Па23 скупить, и па25 продать - нужно иметь наглость. И клиентуру, которая ведётся. Не верил, что это сработает.
Поэтому в декабрьско-январском заезде выйду в ноль.
Планирую слить откупленное недавно па24.50 с наваром копеек 30-50 (уже сейчас можно сдать па 24.80 в ТАС-онлайн)
Соответственно первоначальный "минус 30коп на долларе" выйдет где-то в ноль.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:21
Вкладчик1234 написав:
Я просто не верил, что можно так тупо стричь овец.
Па23 скупить, и па25 продать - нужно иметь наглость. И клиентуру, которая ведётся. Не верил, что это сработает.
Поэтому в декабрьско-январском заезде выйду в ноль.
Планирую слить откупленное недавно па24.50 с наваром копеек 30-50 (уже сейчас можно сдать па 24.80 в ТАС-онлайн)
Соответственно первоначальный "минус 30коп на долларе" выйдет где-то в ноль.
Вроде ж аксиома этой ветки "Профит считать только в СКВ". Так что имхо вам недостаточно слить по 25, а надо потом ещё откупить дешевле.
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Hotab
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:27
fin написав: qay написав: fin написав:
Закрыть границу!Не выпускать молодежь трудоспособного возраста. Пусть работают в своей стране.Создавать новые рабочие места.
Добрый день, это был стеб))? Сколько сами готовы опытному инженеру с десятилетним стажем?
Я не работодатель. Ясно одно: Дефицит ПФ будет только расти и вечно компенсироваться госбюджетом. Ничего не изменится.
Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.
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qay
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:33
qay написав:
Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.
Так он уже отложил... в гривне
И смотрит как поезд отходит от перона.
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Zebra
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:34
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Я просто не верил, что можно так тупо стричь овец.
Па23 скупить, и па25 продать - нужно иметь наглость. И клиентуру, которая ведётся. Не верил, что это сработает.
Поэтому в декабрьско-январском заезде выйду в ноль.
Планирую слить откупленное недавно па24.50 с наваром копеек 30-50 (уже сейчас можно сдать па 24.80 в ТАС-онлайн)
Соответственно первоначальный "минус 30коп на долларе" выйдет где-то в ноль.
Вроде ж аксиома этой ветки "Профит считать только в СКВ". Так что имхо вам недостаточно слить по 25, а надо потом ещё откупить дешевле.
Согласен. План такой и есть.
Если взять за основу предложенную парадигму "стрижки на частых микро-мини-волнах" - то такой возможности ждать долго не прийдётся
Скорее всего, после отоваривания всех па25 (или па26), - на сцену выйдет Рожкова, Милованушка, или Маркарова, стукнет кулаком по столу, и разгонит "злых спекулянтов" и прочих "агентов агрессора". Соответственно, в этот момент нужно продать, а чуть позже откупить дешевле
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:39
vovan_prm написав: Starikan написав: prodigy написав:
вообще пофиг на все эти движи, заработать сложно...
сдаю на текущие расходы в добавок к %
Покупать, чтобы потом сдавать на текущие расходы
- по меньшей мере, странная стратегия.
Совсем необязательно....
Я сдаю, время от времени, на текущие расходы, купленное 2-3 года назад.
Время собирать камни. Время разбрасывать камни.
Т.е. сейчас сдаете по 24, купленное по 28 (если чуть-чуть утрировать)?
Но если у вас не хватает текущих доходов на текущие расходы, тогда вопрос отпадает.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:42
prodigy написав: Starikan написав: prodigy написав:
вообще пофиг на все эти движи, заработать сложно...
сдаю на текущие расходы в добавок к %
Покупать, чтобы потом сдавать на текущие расходы
- по меньшей мере, странная стратегия.
Или "текущие расходы" - это Мальдивы, авто и недвига?
покупать дешевле (23,05), а сдавать дороже (сегодня 24,75)-так пойдет?
Вы же сами писали "пофиг на движи, заработать сложно". Тем не менее, пытаетесь заработать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:50
Вкладчик1234
Чисто любопытно, какая оценка экономически обоснованного курса гривны? Как он может быть по 23, если отбросить костыли в виде ОВГЗ и завышенной учетной ставки. Спад производства -8,3% декабрь к декабрю не считается?
Плюс/минус равновесный уровень где-то 27-28 грн. за доллар. Так что я не ожидаю, что НБУ будет сколько нибудь существенно защищать 25 или 26. Ну, разве только словесно.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Волк
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ЛОБ
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