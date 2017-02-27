RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36753676367736783679>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 233
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
6%
14
выше 26
16%
37
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:56

  Starikan написав:
  vovan_prm написав:
  Starikan написав: Покупать, чтобы потом сдавать на текущие расходы - по меньшей мере, странная стратегия.
Совсем необязательно....
Я сдаю, время от времени, на текущие расходы, купленное 2-3 года назад.
Время собирать камни. Время разбрасывать камни.

Т.е. сейчас сдаете по 24, купленное по 28 (если чуть-чуть утрировать)?
Но если у вас не хватает текущих доходов на текущие расходы, тогда вопрос отпадает.

Ну по 28 я не покупал. Все покупки в районе 27-ми и ниже.
Кстати, сейчас чтоб уточнить заглянул в архив и нашел интересную заметку.
29,12,17 не стал покупать по курсу 28+ положил 20кгрн на ПроЗапас УГБ


Во-вторых местами действительно не хватает текущих доходов. Ну здесь фактор чисто сезонный. Январь-февраль часто глухие месяца. Просто в прошлые годы сезонность курсов была на моей стороне.

Ну и в-третьих, на учебу дочери откладывал в долларах. А сейчас меняю потому, что просто пришло время. Это была целевая кубышка. Там наверное еще и купленные по 12 "социальные" имеются.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 09.09.14
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:58

  Волк написав:1. Чисто любопытно, какая оценка экономически обоснованного курса гривны? Как он может быть по 23, если отбросить костыли в виде ОВГЗ и завышенной учетной ставки. Спад производства -8,3% декабрь к декабрю не считается?
Плюс/минус равновесный уровень где-то 27-28 грн. за доллар.
2. Так что я не ожидаю, что НБУ будет сколько нибудь существенно защищать 25 или 26. Ну, разве только словесно.

1. Согласен. Тоже думаю около 27грн - обоснованное значение
2. Лить резервы не будут, или показушно в 1 день могут ливануть больше обычного. Но словесные интервенции делать будут - они же бесплатные. Но решения нужно принимать по делам, а не по словам. Сколько уже было разных обещаний, типа "заявляю твёрдо и чётко - девальвации не будет" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10355
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6526 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:16

  Вкладчик1234 написав:1. Согласен. Тоже думаю около 27грн - обоснованное значение

Обоснованное - чем?

По currency board сейчас и курс 19 можно обосновать :shock:
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 30.05.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:21

  Zebra написав:Надо бы взять гривны в долг и прикупить с плечем, будем вас буратин шорт сквизить.

грн в долг дорого ! минимум 4% в мес
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3295 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сливала доллар,пока средняя невысокая (вчера рано было),копирую НБУ и усредняюсь. :)
bugalter
 
Повідомлень: 620
З нами з: 17.02.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:23

  escobar написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Согласен. Тоже думаю около 27грн - обоснованное значение

Обоснованное - чем?

По currency board сейчас и курс 19 можно обосновать :shock:


вы currency board по наличным считаете? а ничего что наличных+безналичных денег (в т.ч. ОВГЗ) в обороте 1 435,027 млрд делим эту цифру на $25 млрд ЗВР, и считайте currency board

p.s. есть оперативная инфа с МБ? пишут что уже 50 лямов НБУ налил (но это не точно).
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 26.06.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:32

Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 549
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:35

новых игроков в бумаге в этом году будет очень мало. в основном будут старые - перекладывать или часть вообще будет уходить с этого рынка. а значит курс в этом году должен быть в районе 27-28. хотя может будет курс и 30 к весне, если на улицах весь народ будут ходить в масках, как в китае. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4456
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:40

  Игорь Алексеевич написав:новых игроков в бумаге в этом году будет очень мало. в основном будут старые - перекладывать или часть вообще будет уходить с этого рынка.

Какие Ваши доказательства ? (с)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 23.01.16
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://pershij.com.ua/v-ukraini-brakui ... produktiv/ - В Україні бракує молока: торік імпортували 65% молокопродуктів

ДОКАТИЛИСЬ !!!!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 23.04.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36753676367736783679>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bugalter, Сибарит, vovan_prm, Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 34, 35, 36
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
354 58783
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 12:36
Binimovich
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1664, 1665, 1666
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16651 2065921
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 09:44
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1502070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.