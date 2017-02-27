Волк написав:1. Чисто любопытно, какая оценка экономически обоснованного курса гривны? Как он может быть по 23, если отбросить костыли в виде ОВГЗ и завышенной учетной ставки. Спад производства -8,3% декабрь к декабрю не считается? Плюс/минус равновесный уровень где-то 27-28 грн. за доллар. 2. Так что я не ожидаю, что НБУ будет сколько нибудь существенно защищать 25 или 26. Ну, разве только словесно.
1. Согласен. Тоже думаю около 27грн - обоснованное значение 2. Лить резервы не будут, или показушно в 1 день могут ливануть больше обычного. Но словесные интервенции делать будут - они же бесплатные. Но решения нужно принимать по делам, а не по словам. Сколько уже было разных обещаний, типа "заявляю твёрдо и чётко - девальвации не будет"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Zebra написав:Надо бы взять гривны в долг и прикупить с плечем, будем вас буратин шорт сквизить.
грн в долг дорого ! минимум 4% в мес
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
новых игроков в бумаге в этом году будет очень мало. в основном будут старые - перекладывать или часть вообще будет уходить с этого рынка. а значит курс в этом году должен быть в районе 27-28. хотя может будет курс и 30 к весне, если на улицах весь народ будут ходить в масках, как в китае.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.