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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3676367736783679>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 233
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
6%
14
выше 26
16%
37
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:45

  TylerTruman_ написав:Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:

:wink:

Отскок от фибо уровня, подтверждение нырком под ЕМА200?
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:49

  TylerTruman_ написав:Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:
так как слив баксиков предполагает минимум 2 участников процесса,значит второй участник в противоположность "ушлому" должен быть простофиля. :) Где такие есть?
Востаннє редагувалось bugalter в Сер 29 січ, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:50

  escobar написав:
  TylerTruman_ написав:Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:

:wink:

Отскок от фибо уровня, подтверждение нырком под ЕМА200?

25 - супротив, /2 - фібо, DMA200 зараз 25,04
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:54

  bugalter написав:
  TylerTruman_ написав:Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:
так как слив баксиков предпологает минимум 2 участников процесса,значит второй участник в противоположность "ушлому" должен быть простофиля. :) Где такие есть?

не пишіть дурниці
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:54

В Николаеве продолжают кошмарить ФОПы на рынке. Вчера и сегодня ходили проверяющие уже из разных инстанций. Народ массово побежал оформляться - реализаторов на ФОП 1 группы, часть - как наемных работников. Налогвая обещает прийти еще с 1 февраля.
Доллар сейчас продают по 24,90
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:05

  bugalter написав:
  TylerTruman_ написав:Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:
так как слив баксиков предполагает минимум 2 участников процесса,значит второй участник в противоположность "ушлому" должен быть простофиля. :) Где такие есть?

На рынке всегда 2 дурака,один хочет дорого продать,другой дёшево купить,вы правильно замечаете,что фундамента для капитальной девальвации просто нет.

Правительство живёт с очень скромным дефицитом,соцвыплаты растут по чайной ложке раз в полгода,средняя з.п. вроде как 12300,но почему-то пенсионный фонд видит только 8 с копейками.

Так что скромненько,чистенько,но откровенно бедненько.
Никаких обвалов быть не может,просто нет фундамента,сейчас просто время маленькой волатильности,начнётся посевная,всё станет на свои места.

А ракетчики реально развлекают своими меседжами,да НБУ в сегодняшней ситуации может и 20 сделать за неделю и никто не пикнет,он играет явно в поддавки с долларом,чтобы правительству было легче,в т.ч. и долги валютные отдать,а в гривне под 10% взять.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:07

  Zebra написав:
  qay написав:Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.

Так он уже отложил... в гривне :mrgreen:
И смотрит как поезд отходит от перона.

Я уже на пенсии. Поезд еще вернется на перон. 22 конечно не будет, но 24 подождем. А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:09

somilitark

сколько не говори халва...

но денег нет даже на выплаты зарплат (все потратили на скупку доллара по 23) :mrgreen:


https://minfin.com.ua/2020/01/29/40585463/

https://tsn.ua/ru/ukrayina/zadolzhennos ... 50149.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.


А почему ощад, из-за страхования вклада >200000 грн. на всю сумму, или другие причины? Я просто тоже присматривался к ощаду, но у них проценты не самые высокие.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:23

  fin написав:
  Zebra написав:
  qay написав:Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.

Так он уже отложил... в гривне :mrgreen:
И смотрит как поезд отходит от перона.

Я уже на пенсии. Поезд еще вернется на перон. 22 конечно не будет, но 24 подождем. А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.
ощад (и некоторые другие госы) ждет судьба "украины" из-за непомерного хомяченья овгз

https://tinyurl.com/sffhq8y
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 29 січ, 2020 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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