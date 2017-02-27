Отскок от фибо уровня, подтверждение нырком под ЕМА200?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:45
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:49
так как слив баксиков предполагает минимум 2 участников процесса,значит второй участник в противоположность "ушлому" должен быть простофиля. Где такие есть?
Востаннє редагувалось bugalter в Сер 29 січ, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:50
25 - супротив, /2 - фібо, DMA200 зараз 25,04
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:54
не пишіть дурниці
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:54
В Николаеве продолжают кошмарить ФОПы на рынке. Вчера и сегодня ходили проверяющие уже из разных инстанций. Народ массово побежал оформляться - реализаторов на ФОП 1 группы, часть - как наемных работников. Налогвая обещает прийти еще с 1 февраля.
Доллар сейчас продают по 24,90
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:05
На рынке всегда 2 дурака,один хочет дорого продать,другой дёшево купить,вы правильно замечаете,что фундамента для капитальной девальвации просто нет.
Правительство живёт с очень скромным дефицитом,соцвыплаты растут по чайной ложке раз в полгода,средняя з.п. вроде как 12300,но почему-то пенсионный фонд видит только 8 с копейками.
Так что скромненько,чистенько,но откровенно бедненько.
Никаких обвалов быть не может,просто нет фундамента,сейчас просто время маленькой волатильности,начнётся посевная,всё станет на свои места.
А ракетчики реально развлекают своими меседжами,да НБУ в сегодняшней ситуации может и 20 сделать за неделю и никто не пикнет,он играет явно в поддавки с долларом,чтобы правительству было легче,в т.ч. и долги валютные отдать,а в гривне под 10% взять.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:07
Я уже на пенсии. Поезд еще вернется на перон. 22 конечно не будет, но 24 подождем. А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:09
somilitark
сколько не говори халва...
но денег нет даже на выплаты зарплат (все потратили на скупку доллара по 23)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:23
ощад (и некоторые другие госы) ждет судьба "украины" из-за непомерного хомяченья овгз
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 29 січ, 2020 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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