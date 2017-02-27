Оценивая текущий абсолютно не иллюзорный бардак, сложно допустить мысль о каких то предпринимаемых кризис шагах. Расписав на листке все "за" и "против" в категориях "да" и "нет", "да" напрашивается только в одном, суффиксном применении.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:23
Оценивая текущий абсолютно не иллюзорный бардак, сложно допустить мысль о каких то предпринимаемых кризис шагах. Расписав на листке все "за" и "против" в категориях "да" и "нет", "да" напрашивается только в одном, суффиксном применении.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:26
fin
а почему ощад, в А банке хороший процент
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:31
Да вы батенька заскучали за сильной чивокуньской рукой(((
Вот тогда не было бардака,стабильность па 8,но почему прорвало дамбу вы так и не вкумекалы.
Бардак скорее в головах,и у тех,кто много смотрит телевизор на ночь.
Есть жёсткая монетарная политика НБУ под присмотром МВФ,есть рост экономики,есть адекватная работа правительства,который живёт со смешным дефицитом,есть понимание того,что фундамент отличный,бури в стакане пусть будут на радость рефлексирующим за завгаром.
Вот и весь сказ,а пока что там наличке?
С таким МБ обычно уже брали по 25 и доллара нигде не было,а сейчас немного иначе,или всё равно бардак
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:32
Реально диапазон немножко шире от 24.82 до 24.90.Минфин.ком.юа.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:35
Вы хоть понимаете понятие дефицит бюджета?
Он должен быть выше,тогда бы таких меседжей не было бы.
Главное адекватность НБУ и правительства,отсутствие прямой эмиссии,вот если бы все зряплаты умножали бы регулярно и в разы,причём за счёт печатного станка,умноженное на падение экономики,вот тогда было бы ой ховайсь,вы что прилетели с Марса,в 90-х не жили,вам 18 или 20?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:37
На самом деле Вы сделали очень верное замечание.
У рынка всегда есть вторая сторона. Нельзя продать "в никуда" или купить "из ниоткуда".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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