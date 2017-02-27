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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3676367736783679

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 233
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
6%
14
выше 26
16%
37
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:23

  somilitark написав:А ракетчики реально развлекают своими меседжами,да НБУ в сегодняшней ситуации может и 20 сделать за неделю и никто не пикнет,он играет явно в поддавки с долларом,чтобы правительству было легче,в т.ч. и долги валютные отдать,а в гривне под 10% взять.

Оценивая текущий абсолютно не иллюзорный бардак, сложно допустить мысль о каких то предпринимаемых кризис шагах. Расписав на листке все "за" и "против" в категориях "да" и "нет", "да" напрашивается только в одном, суффиксном применении.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:26

fin

а почему ощад, в А банке хороший процент
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:28

TylerTruman_ Хорошо не буду писать,только что тут глупого.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:31

  ruvex написав:
  somilitark написав:А ракетчики реально развлекают своими меседжами,да НБУ в сегодняшней ситуации может и 20 сделать за неделю и никто не пикнет,он играет явно в поддавки с долларом,чтобы правительству было легче,в т.ч. и долги валютные отдать,а в гривне под 10% взять.

Оценивая текущий абсолютно не иллюзорный бардак

Да вы батенька заскучали за сильной чивокуньской рукой(((

Вот тогда не было бардака,стабильность па 8,но почему прорвало дамбу вы так и не вкумекалы.

Бардак скорее в головах,и у тех,кто много смотрит телевизор на ночь.

Есть жёсткая монетарная политика НБУ под присмотром МВФ,есть рост экономики,есть адекватная работа правительства,который живёт со смешным дефицитом,есть понимание того,что фундамент отличный,бури в стакане пусть будут на радость рефлексирующим за завгаром.
Вот и весь сказ,а пока что там наличке?
С таким МБ обычно уже брали по 25 и доллара нигде не было,а сейчас немного иначе,или всё равно бардак :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:32

  fler написав:В Николаеве продолжают кошмарить ФОПы на рынке. Вчера и сегодня ходили проверяющие уже из разных инстанций. Народ массово побежал оформляться - реализаторов на ФОП 1 группы, часть - как наемных работников. Налогвая обещает прийти еще с 1 февраля.
Доллар сейчас продают по 24,90
Реально диапазон немножко шире от 24.82 до 24.90.Минфин.ком.юа.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:35

  prodigy написав:somilitark

сколько не говори халва...

но денег нет даже на выплаты зарплат (все потратили на скупку доллара по 23) :mrgreen:


https://minfin.com.ua/2020/01/29/40585463/

https://tsn.ua/ru/ukrayina/zadolzhennos ... 50149.html

Вы хоть понимаете понятие дефицит бюджета?

Он должен быть выше,тогда бы таких меседжей не было бы.

Главное адекватность НБУ и правительства,отсутствие прямой эмиссии,вот если бы все зряплаты умножали бы регулярно и в разы,причём за счёт печатного станка,умноженное на падение экономики,вот тогда было бы ой ховайсь,вы что прилетели с Марса,в 90-х не жили,вам 18 или 20?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:37

  bugalter написав:TylerTruman_ Хорошо не буду писать,только что тут глупого.

На самом деле Вы сделали очень верное замечание.
У рынка всегда есть вторая сторона. Нельзя продать "в никуда" или купить "из ниоткуда".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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