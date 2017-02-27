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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36803681368236833684>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 234
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
6%
15
выше 26
16%
37
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:16

  prodigy написав:п.с. любая власть должна на 101% выполнять свои обязательства перед бюджетниками и пенсионерами full stop


По крайней мере, так считают бюджетники и пенсионеры...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:19

  Сибарит написав:Я думаю, что каждый вложившийся нерезидент вел учет курсов своего входа и подсчитал среднее значение. Этот параметр у каждого из них разный, поэтому и жим-жим у них может начаться в разное время.


Частные случаи никому не интересны, общая картина даст понимание того, когда начнется жим-жим. 123,87 млрд грн ничем не обеспеченных ОВГЗ сейчас висят на гривной мечем палача :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:20

  TylerTruman_ написав:
  bugalter написав:TylerTruman_ Хорошо не буду писать,только что тут глупого.

все, річ про ринок :roll:
так как слив баксиков предпологает минимум 2 участников процесса,значит второй участник в противоположность "ушлому" должен быть простофиля. :) Где такие есть?

про кількість учасників немає сенсу писати, є просто дві сторони => покупці та продавці, і навіть якщо перших буде більше, чим других, то це не значить, що вони обов'язково повинні рухати ціну вверх, т.я. на стороні других може бути маркетмейкер, чи просто більший сумарний об'єм пропозиції, ... на рахунок "простофиль", не потрібно узагальнювати, ... питання іраціональне.

Позвольте один простой вопрос....
Вы сам торгуете собственные мысли и рассуждения? Лично?
Или, таки, это продукт для сбыта?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:21

  somilitark написав:Вы очень интересный собеседник,вам говоришь факты,фундамент,но вам нечего возразить по делу и вы решили "зажечь",вы случайно не депутан?

Нет, вам тогда лучше сюда. Там и про бюджет и про дефицит более наглядно.
Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год
Посмотрим, что от полновесной программы, которую сейчас рекламируете будет через год, не говоря уже про 4 в стране.
п.с. И дело собственно, абсолютно не во мне. Каждый видит картину, которую он может видеть.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 29 січ, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:23

  Grey001 написав:
  prodigy написав:п.с. любая власть должна на 101% выполнять свои обязательства перед бюджетниками и пенсионерами full stop


По крайней мере, так считают бюджетники и пенсионеры...


нет ...так считают в любой стране

вспомните США? бюджет не приняли и что? Шатдаун :mrgreen:

почти все бюджетники ушли по домам (кроме полицейских и пожарных)

https://www.unian.net/world/2356313-shatdaun-v-ssha-pravitelstvo-prekratilo-rabotu-iz-za-otsutstviya-deneg.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:25

загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет...
пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр.
вердикт - нельзя загадывать забажанки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:франк потихоньку сползает с 2015 года (было 2-3 всплеска, но это не меняет тенденцию)

Куда сползает франк с 2015-ого года загадка.
График показывает глухой боковик на этом периоде

Зображення
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Чтобы компенсировать дефицит статистики сообщу, что среднестатистический человек имеет одну грудь и одно яйцо.


Заокругленно. Так як в Україні чол. населення 46,3%, а жіноче 53,7%, то співвідношення згаданих Вами частин тіла 1,07 та 0,93. В курсах валют 7 % велика різниця?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:37

  Zebra написав:Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.

И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.


Я б добавил к этому и 100% увереность в том, что аграрии обязательно начнут литься весной. Но ведь сезонность поломана? Хотя в "полёты", "ракеты" при текущем стус-кво не верю - позиции НБУ очень сильные.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:37

  Zebra написав:Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.

И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.

Хочу напомнить ,что 27 января продажа доллара (с утра) была 24,30,24,35,а покупка еще дешевле.Сегодня 29 января,это я к тому ,как быстро может меняться ситуация,в любую сторону.
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