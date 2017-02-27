Zebra написав:

Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.