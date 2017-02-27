Сибарит написав:Я думаю, что каждый вложившийся нерезидент вел учет курсов своего входа и подсчитал среднее значение. Этот параметр у каждого из них разный, поэтому и жим-жим у них может начаться в разное время.
Частные случаи никому не интересны, общая картина даст понимание того, когда начнется жим-жим. 123,87 млрд грн ничем не обеспеченных ОВГЗ сейчас висят на гривной мечем палача
bugalter написав:TylerTruman_ Хорошо не буду писать,только что тут глупого.
все, річ про ринок
так как слив баксиков предпологает минимум 2 участников процесса,значит второй участник в противоположность "ушлому" должен быть простофиля. Где такие есть?
про кількість учасників немає сенсу писати, є просто дві сторони => покупці та продавці, і навіть якщо перших буде більше, чим других, то це не значить, що вони обов'язково повинні рухати ціну вверх, т.я. на стороні других може бути маркетмейкер, чи просто більший сумарний об'єм пропозиції, ... на рахунок "простофиль", не потрібно узагальнювати, ... питання іраціональне.
Позвольте один простой вопрос.... Вы сам торгуете собственные мысли и рассуждения? Лично? Или, таки, это продукт для сбыта?
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
somilitark написав:Вы очень интересный собеседник,вам говоришь факты,фундамент,но вам нечего возразить по делу и вы решили "зажечь",вы случайно не депутан?
Нет, вам тогда лучше сюда. Там и про бюджет и про дефицит более наглядно. Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год Посмотрим, что от полновесной программы, которую сейчас рекламируете будет через год, не говоря уже про 4 в стране. п.с. И дело собственно, абсолютно не во мне. Каждый видит картину, которую он может видеть.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 29 січ, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет... пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр. вердикт - нельзя загадывать забажанки
Zebra написав:Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.
И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.
Я б добавил к этому и 100% увереность в том, что аграрии обязательно начнут литься весной. Но ведь сезонность поломана? Хотя в "полёты", "ракеты" при текущем стус-кво не верю - позиции НБУ очень сильные.
Zebra написав:Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.
И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.
Хочу напомнить ,что 27 января продажа доллара (с утра) была 24,30,24,35,а покупка еще дешевле.Сегодня 29 января,это я к тому ,как быстро может меняться ситуация,в любую сторону.