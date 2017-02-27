Zebra написав:Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.
И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.
Я б добавил к этому и 100% увереность в том, что аграрии обязательно начнут литься весной. Но ведь сезонность поломана? Хотя в "полёты", "ракеты" при текущем стус-кво не верю - позиции НБУ очень сильные.
А вы уверены, что аграрии будут литься, учитывая неопределенность с рынком земли? У них то земелька под сомнительными арендами. Примут закон о рынке земли, придут селяне и скажут, наш гектар стоит $20 000 как в Голландии, а вы нам тут копейки платите, вот вам вилы и досвидос.
Я вчера нормально кедами попользовался. Покупки. Утром по 24,47 днем по 24,62 вечером по 24,70
Всегда легко быть царем на моменте... А вот двухнедельная перспектива настораживает... Крайние 15 лет сижу в твердом. Мне проще, и нервы не железные. Мабуть, уже возрастное... Вчерашнее "слегка" таки поставил на место с минусом 20 коп... Но то таке...
Востаннє редагувалось дарий в Сер 29 січ, 2020 16:44, всього редагувалось 3 разів.
somilitark написав:Есть жёсткая монетарная политика НБУ под присмотром МВФ,есть рост экономики,есть адекватная работа правительства,который живёт со смешным дефицитом,есть понимание того,что фундамент отличный,бури в стакане пусть будут на радость рефлексирующим за завгаром.
Смешной дефицит за счет скрытой эмиссии НБУ в виде прыбыли в прошлом году было перечислено 65 млрд грн, это $2,5 млрд. Вы всерьез считаете, что НБУ способно зарабатывать чистыми за год $2.5 млрд ?
Есть ОВГЗ выпущенные НБУ,правительство платит по ним купонный доход,вы вроде уже тут не первый год,может хватит писать откровенный бред и вброс,вот зацепил шибко умного прожиджи,теперь жалею,скоро тоже вонять начну.
А подпечатывать надо,иначе экономика будет схлопываться,а какой дефицит в Англии и США,поинтересуйтесь. Так что всё нормально,можно коронную фразу "скупайтесь глупцы" и "я требую медаль забывать)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Zebra написав:Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.
И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.
Хочу напомнить ,что 27 января продажа доллара (с утра) была 24,30,24,35,а покупка еще дешевле.Сегодня 29 января,это я к тому ,как быстро может меняться ситуация,в любую сторону.
Гривна после серьезного роста укрепляется очень медленно, по копейке-две в день. А сейчас уже очевидно, что пошел серьезный рост и саморазогрев рынка.
Вам придется ждать полгода-год, чтоб откупить то что вы слили мне па23, да па24 (и то не факт). Я усреднялся, а вы мне подарили ваши доллары по такой халяве
Я вам их обратно па23 и па24 не продам
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 29 січ, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.
И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.
Я б добавил к этому и 100% увереность в том, что аграрии обязательно начнут литься весной. Но ведь сезонность поломана? Хотя в "полёты", "ракеты" при текущем стус-кво не верю - позиции НБУ очень сильные.
ага, сильные спалят 1млд и более для поддержания курса ? не думаю особенно в этом году
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
somilitark написав:Есть жёсткая монетарная политика НБУ под присмотром МВФ,есть рост экономики,есть адекватная работа правительства,который живёт со смешным дефицитом,есть понимание того,что фундамент отличный,бури в стакане пусть будут на радость рефлексирующим за завгаром.
Смешной дефицит за счет скрытой эмиссии НБУ в виде прыбыли в прошлом году было перечислено 65 млрд грн, это $2,5 млрд. Вы всерьез считаете, что НБУ способно зарабатывать чистыми за год $2.5 млрд ?
Есть ОВГЗ выпущенные НБУ,правительство платит по ним купонный доход,вы вроде уже тут не первый год,может хватит писать откровенный бред и вброс,вот зацепил шибко умного прожиджи,теперь жалею,скоро тоже вонять начну.
Zebra написав:Сейчас идет вторая волна слива теми, кто не слился в прошлый раз по 25, только в этот раз будет обломчик, еще с прошлого раза осталось куча тех, кто слился, но... НЕ ОТКУПИЛСЯ. Классический резонанс будет. Значит полетим дальше.
И это я еще не учитываю обладателей портфеля ОВГЗ в размере $5+ млрд который тает на глазах, когда они начнут выпрыгивать, курс ускорится. Ждемс.
Я б добавил к этому и 100% увереность в том, что аграрии обязательно начнут литься весной. Но ведь сезонность поломана? Хотя в "полёты", "ракеты" при текущем стус-кво не верю - позиции НБУ очень сильные.
та что вы к аграриям прицепились ? Они уже и по 23 слились..... Сейчас их гривна конвертируется в валюту для закупки удобрений на весну - после Рождества уже пошли корабли заметно на импорт в Николаев и Херсон Наши коллеги успели в понедельник прикупиться на МБ
Не при калывайтесь,вы поняли о чём речь. Выгододержатель на 300 ярдов облигаций правительства это НБУ. Именно по этим облигациям правительство регулярно откашливает в нацбанк,а уже потом,по итогам года прибыль перечисляется обратно в бюджет.
Я вообще считаю,что надо от бюджета оторвать эту долговую функцию,всё в общий котёл сбрасывать нельзя.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
bugalter написав:TylerTruman_ Хорошо не буду писать,только что тут глупого.
все, річ про ринок
так как слив баксиков предпологает минимум 2 участников процесса,значит второй участник в противоположность "ушлому" должен быть простофиля. Где такие есть?
про кількість учасників немає сенсу писати, є просто дві сторони => покупці та продавці, і навіть якщо перших буде більше, чим других, то це не значить, що вони обов'язково повинні рухати ціну вверх, т.я. на стороні других може бути маркетмейкер, чи просто більший сумарний об'єм пропозиції, ... на рахунок "простофиль", не потрібно узагальнювати, ... питання іраціональне.
Позвольте один простой вопрос.... Вы сам торгуете собственные мысли и рассуждения? Лично? Или, таки, это продукт для сбыта?
хто я такий, щоб збувати? тут вистачає завішаних медалями інфлуенсерів а на рахунок послідовності, якщо слідкували за моїми минулорічними постами, то повинні були звернути увагу, що я в прогнозах був опонентом ракетчів, акумулював поступаючу грн., а також за останні пів року декілька раз відписувався по качелям, ... зараз ПП закриті, але хто раніше в ПП звертався і прислухався до моїх слів, той повинен був заходити в бакс нижче 23.2, конкретно моя точка 23.15, ... на рахунок трейдінгу, торгую крипту, а по парі бакс/грн. іноді беру участь в качелях, а також не купую дорогий бакс, дію по тренду, вотЪ
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані