Додано: Сер 29 січ, 2020 16:54

Українці назвали головні проблеми країниВ кінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, які найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).Про це свідчать дані опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Центру Разумкова.Крім того, українці серед проблем назвали засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) і міграцію, виїзд працездатного населення з країни (25%).Також громадяни вважають проблемами популізм політиків (17%), пасивність громадян (12%), відсутність значних інвестицій в економіку (12%), зовнішнє управління (9%), розрив відносин з Росією, орієнтацію на Захід (7%).Ну вот это и есть фундаменталка , точнее часть ее,а все остальное -ОВГЗ,приватизация,земля - ситуативные временные факторы влиянияна курс гривны.Вообще, сейчас меня закидают тапками,так что сознательно наражаюсь на острую критику,но имею право на личное мнение:Чисто по экономической ситуации 2013 года грн. должна была девальвировать через пол-годика -год до курса 9-10 максимум.По состоянию на 2020-й имели бы - курс 12-14 максимум.С учетом, чо возможно не раскрутился бы тарифный пресс И ценовой пресс на все товары, в целом население было бы состоятельнее,а поэтому навряди бы имели такие масштабы трудовой миграции.Что же привело к 25 на моменте и 26-27 в перспективе.Все те же факторы по Разумкову:-ситуация на востоке-масштабное увеличение олигархически-монопольно-сговорных схем типа зеленой энергетики, тарифов и т.п.-увеличение миграции реально на порядок,без преувеличения, что стало результатом того, что в стране сильно выросла именно расходныя часть на жизнь-падение ПИИ-потеря традиционных рынков-непрофессионализм управленцев и раньше и сейчасВ принципе и доказательство есть, в 2014-м многие высшие чины, видео есть в ютубе,уверенно заявляли, - все что выше курса 10 по состоянию экономики на начало 2014-го - необоснованно и никогда не случится.Многие ведь и прислушались,за что и полатились финансово,и не на несчастные пару гривен - как сейчас в результате необоснованной ревальвации,а так конкретно попали на большие бабки.