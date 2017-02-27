нет...все что нужно было (молоко, мясо) подорожало до того как
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51
нет...все что нужно было (молоко, мясо) подорожало до того как
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51
В том то и дело - что я не уверен. Но - не большинство, которое ожидает сезонного укрепеления.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:53
Рост портфеля облигаций НБУ происходит бесконечно, а значит это скрытая эмиссия (!!!)
Нет там никакой прибыли в $2.5 млрд в год, и быть не может. Реальный дефицит бюджета значительно выше. Не нужно кивать на США и Англию, туда стекаются все деньги мира.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 29 січ, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46427 ... nfografika
Українці назвали головні проблеми країни
В кінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, які найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).
Про це свідчать дані опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Центру Разумкова.
Крім того, українці серед проблем назвали засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) і міграцію, виїзд працездатного населення з країни (25%).
Також громадяни вважають проблемами популізм політиків (17%), пасивність громадян (12%), відсутність значних інвестицій в економіку (12%), зовнішнє управління (9%), розрив відносин з Росією, орієнтацію на Захід (7%).
Ну вот это и есть фундаменталка , точнее часть ее,
а все остальное -
ОВГЗ,приватизация,земля - ситуативные временные факторы влияния
на курс гривны.
Вообще, сейчас меня закидают тапками,
так что сознательно наражаюсь на острую критику,
но имею право на личное мнение:
Чисто по экономической ситуации 2013 года грн. должна была девальвировать через пол-годика -год до курса 9-10 максимум.
По состоянию на 2020-й имели бы - курс 12-14 максимум.
С учетом, чо возможно не раскрутился бы тарифный пресс И ценовой пресс на все товары, в целом население было бы состоятельнее,а поэтому навряди бы имели такие масштабы трудовой миграции.
Что же привело к 25 на моменте и 26-27 в перспективе.
Все те же факторы по Разумкову:
-ситуация на востоке
-масштабное увеличение олигархически-монопольно-сговорных схем типа зеленой энергетики, тарифов и т.п.
-увеличение миграции реально на порядок,без преувеличения, что стало результатом того, что в стране сильно выросла именно расходныя часть на жизнь
-падение ПИИ
-потеря традиционных рынков
-непрофессионализм управленцев и раньше и сейчас
В принципе и доказательство есть, в 2014-м многие высшие чины, видео есть в ютубе,уверенно заявляли, - все что выше курса 10 по состоянию экономики на начало 2014-го - необоснованно и никогда не случится.
Многие ведь и прислушались,
за что и полатились финансово,
и не на несчастные пару гривен - как сейчас в результате необоснованной ревальвации,
а так конкретно попали на большие бабки.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 січ, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:55
Zebra Продажи были вчера и сегодня,средний вышел всего 24.72.Но впереди февраль традиционно вялый месяц.Посмотрим.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:58
Вы продаёте и на депо до осени?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:59
В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.
Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось...
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:04
а завтра будете покупать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46425 ... -pid-5-7-9
Первый вариант развития событий от правительства:
90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%
Второй вариант развития событий:
Скомуниздят львиную долю.
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