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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3681368236833684

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 234
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
6%
15
выше 26
16%
37
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51

  fin написав:За неделю курс вырос на 1 гривну. Я правильно понимаю, в ближайшее время все автоматом начнет дорожать существенно?


нет...все что нужно было (молоко, мясо) подорожало до того как
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51

  Zebra написав: А вы уверены, что аграрии будут литься, учитывая неопределенность с рынком земли? У них то земелька под сомнительными арендами. Примут закон о рынке земли, придут селяне и скажут, наш гектар стоит $20 000 как в Голландии, а вы нам тут копейки платите, вот вам вилы и досвидос.


В том то и дело - что я не уверен. Но - не большинство, которое ожидает сезонного укрепеления.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:53

  somilitark написав:
  Zebra написав:ОВГЗ выпущенные НБУ? :shock:

Не при калывайтесь,вы поняли о чём речь.
Выгододержатель на 300 ярдов облигаций правительства это НБУ.
Именно по этим облигациям правительство регулярно откашливает в нацбанк,а уже потом,по итогам года прибыль перечисляется обратно в бюджет.

Я вообще считаю,что надо от бюджета оторвать эту долговую функцию,всё в общий котёл сбрасывать нельзя.

Рост портфеля облигаций НБУ происходит бесконечно, а значит это скрытая эмиссия (!!!)

Нет там никакой прибыли в $2.5 млрд в год, и быть не может. Реальный дефицит бюджета значительно выше. Не нужно кивать на США и Англию, туда стекаются все деньги мира.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 29 січ, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46427 ... nfografika

Українці назвали головні проблеми країни
В кінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, які найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).

Про це свідчать дані опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Центру Разумкова.

Крім того, українці серед проблем назвали засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) і міграцію, виїзд працездатного населення з країни (25%).

Також громадяни вважають проблемами популізм політиків (17%), пасивність громадян (12%), відсутність значних інвестицій в економіку (12%), зовнішнє управління (9%), розрив відносин з Росією, орієнтацію на Захід (7%).



Ну вот это и есть фундаменталка , точнее часть ее,

а все остальное -
ОВГЗ,приватизация,земля - ситуативные временные факторы влияния
на курс гривны.

Вообще, сейчас меня закидают тапками,
так что сознательно наражаюсь на острую критику,
но имею право на личное мнение:

Чисто по экономической ситуации 2013 года грн. должна была девальвировать через пол-годика -год до курса 9-10 максимум.

По состоянию на 2020-й имели бы - курс 12-14 максимум.
С учетом, чо возможно не раскрутился бы тарифный пресс И ценовой пресс на все товары, в целом население было бы состоятельнее,а поэтому навряди бы имели такие масштабы трудовой миграции.

Что же привело к 25 на моменте и 26-27 в перспективе.

Все те же факторы по Разумкову:
-ситуация на востоке
-масштабное увеличение олигархически-монопольно-сговорных схем типа зеленой энергетики, тарифов и т.п.
-увеличение миграции реально на порядок,без преувеличения, что стало результатом того, что в стране сильно выросла именно расходныя часть на жизнь
-падение ПИИ
-потеря традиционных рынков
-непрофессионализм управленцев и раньше и сейчас

В принципе и доказательство есть, в 2014-м многие высшие чины, видео есть в ютубе,уверенно заявляли, - все что выше курса 10 по состоянию экономики на начало 2014-го - необоснованно и никогда не случится.

Многие ведь и прислушались,
за что и полатились финансово,
и не на несчастные пару гривен - как сейчас в результате необоснованной ревальвации,
а так конкретно попали на большие бабки.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 січ, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:55

Zebra Продажи были вчера и сегодня,средний вышел всего 24.72.Но впереди февраль традиционно вялый месяц.Посмотрим.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:58

  bugalter написав:Zebra Продажи были вчера и сегодня,средний вышел всего 24.72.Но впереди февраль традиционно вялый месяц.Посмотрим.

Вы продаёте и на депо до осени?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:59

  swan forever написав:загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет...
пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр.
вердикт - нельзя загадывать забажанки :mrgreen:


В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.
Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось... :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:04

  Amat написав:
  swan forever написав:загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет...
пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр.
вердикт - нельзя загадывать забажанки :mrgreen:


В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.
Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось... :D


а завтра будете покупать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46425 ... -pid-5-7-9


Первый вариант развития событий от правительства:

90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%

Второй вариант развития событий:

Скомуниздят львиную долю.
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  #<1 ... 3681368236833684
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