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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36833684368536863687 ... 3689>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:12

  uaprofi написав:
  Amat написав:
  swan forever написав:загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет...
пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр.
вердикт - нельзя загадывать забажанки :mrgreen:


В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.
Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось... :D


а завтра будете покупать?


Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:13

  Zebra написав:Рост портфеля облигаций НБУ происходит бесконечно, а значит это скрытая эмиссия (!!!)


Волшебные глупости.

Но я всё понял,приводить вам факты и опровергать ваши фантазии,это только пытаться испортить вас.

Так что лучше кричите своё коронное: скупайтесь глупцы и я требую медаль.

Вот это вам подходит,против этих лозунгов у меня точно аргументов нет.

п.с. НБУ тоже конечно хулиган,но свои функции выполняет,просто намекает,что надо или залечь на грндепо и не дёргаться,или на всю котлетку в зелёный забор,так хоть точно не будет сверх потерь(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:22

  Amat написав:
  uaprofi написав:
  Amat написав:
В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.
Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось... :D


а завтра будете покупать?


Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".

а мне ещё покупать дальше и дальше, но Вашу, сегодняшнюю, покупку я заложу в виде индикатора. :lol:
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".


Пасиба Амату!
завтра начнем (опять таки слегка) валить этот поганый забор.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:32

  дарий написав:
  Amat написав:Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".


Пасиба Амату!
завтра начнем (опять таки слегка) валить этот поганый забор.

:mrgreen:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:33

Миняйло 86/95
Межбанк 88/91

Сравнялись с межбанком и немного перегнали. Налик может легко на 30-70 копеек обонать межбанк, вот тогда можно будет твердо подумать над выходом.

Эх,жалею что такая шара в декабре с курсом по 23 прошла, не было свободной гривны. Даже собирался кредит брать на пару недель до окончания ближайшего депо что-бы купить доллары но опоздал ((((


Рост по 10-15 копеек самый противный, он может быть долгим.На 2-3 гривны.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:33

  bugalter написав:сейчас выгодней на колебаниях заработать .Быстрее и бывает больше.

спекулянт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:40

zzzzzz

Рост на 10-15 копеек, он стабильный. Как бы намекает на устойчивость тренда
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Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:41

Волк
Да, и я о том же.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:42

  zzzzzz написав:Миняйло 86/95
Межбанк 88/91

Сравнялись с межбанком и немного перегнали. Налик может легко на 30-70 копеек обонать межбанк, вот тогда можно будет твердо подумать над выходом.

Эх,жалею что такая шара в декабре с курсом по 23 прошла, не было свободной гривны. Даже собирался кредит брать на пару недель до окончания ближайшего депо что-бы купить доллары но опоздал ((((


Рост по 10-15 копеек самый противный, он может быть долгим.На 2-3 гривны.


Всё китай поднасрал.
Никто не знает, закончится успешно, или всю планету прекратят волновать деньги, а начнут интересовать патроны 9мм и противо-зомбийные капканы.
Captain Obvious
 
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