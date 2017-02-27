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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:12
uaprofi написав: Amat написав: swan forever написав:
загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет...
пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр.
вердикт - нельзя загадывать забажанки
В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.
Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось...
а завтра будете покупать?
Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".
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Amat
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:13
Zebra написав:
Рост портфеля облигаций НБУ происходит бесконечно, а значит это скрытая эмиссия (!!!)
Волшебные глупости.
Но я всё понял,приводить вам факты и опровергать ваши фантазии,это только пытаться испортить вас.
Так что лучше кричите своё коронное: скупайтесь глупцы и я требую медаль.
Вот это вам подходит,против этих лозунгов у меня точно аргументов нет.
п.с. НБУ тоже конечно хулиган,но свои функции выполняет,просто намекает,что надо или залечь на грндепо и не дёргаться,или на всю котлетку в зелёный забор,так хоть точно не будет сверх потерь(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:22
Amat написав: uaprofi написав: Amat написав:
В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.
Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось...
а завтра будете покупать?
Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".
а мне ещё покупать дальше и дальше, но Вашу, сегодняшнюю, покупку я заложу в виде индикатора.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:24
Amat написав:
Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".
Пасиба Амату!
завтра начнем (опять таки слегка) валить этот поганый забор.
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дарий
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:32
дарий написав: Amat написав:
Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".
Пасиба Амату!
завтра начнем (опять таки слегка) валить этот поганый забор.
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Amat
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:33
Миняйло 86/95
Межбанк 88/91
Сравнялись с межбанком и немного перегнали. Налик может легко на 30-70 копеек обонать межбанк, вот тогда можно будет твердо подумать над выходом.
Эх,жалею что такая шара в декабре с курсом по 23 прошла, не было свободной гривны. Даже собирался кредит брать на пару недель до окончания ближайшего депо что-бы купить доллары но опоздал ((((
Рост по 10-15 копеек самый противный, он может быть долгим.На 2-3 гривны.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:33
bugalter написав:
сейчас выгодней на колебаниях заработать .Быстрее и бывает больше.
спекулянт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:40
zzzzzz
Рост на 10-15 копеек, он стабильный. Как бы намекает на устойчивость тренда
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Волк
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:41
Волк
Да, и я о том же.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:42
zzzzzz написав:
Миняйло 86/95
Межбанк 88/91
Сравнялись с межбанком и немного перегнали. Налик может легко на 30-70 копеек обонать межбанк, вот тогда можно будет твердо подумать над выходом.
Эх,жалею что такая шара в декабре с курсом по 23 прошла, не было свободной гривны. Даже собирался кредит брать на пару недель до окончания ближайшего депо что-бы купить доллары но опоздал ((((
Рост по 10-15 копеек самый противный, он может быть долгим.На 2-3 гривны.
Всё китай поднасрал.
Никто не знает, закончится успешно, или всю планету прекратят волновать деньги, а начнут интересовать патроны 9мм и противо-зомбийные капканы.
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Captain Obvious
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Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
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