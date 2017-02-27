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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 368436853686368736883689>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:45

  Amat написав:
  дарий написав:
  Amat написав:Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".


Пасиба Амату!
завтра начнем (опять таки слегка) валить этот поганый забор.

:mrgreen:


Вы не печальтесь особо, таких "везунчиков" очень много на любом уровне валютной свидомости... :oops: :wink:
Но и среди них есть свои Бесты! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:46

      uaprofi написав:
      bugalter написав:сейчас выгодней на колебаниях заработать .Быстрее и бывает больше.

    спекулянт?
    ученик :mrgreen:
    bugalter
     
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    Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:50

      Amat написав:
      Amat написав:
      swan forever написав:загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет...
    пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр.
    вердикт - нельзя загадывать забажанки :mrgreen:


    В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.
    Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось... :D


    а завтра будете покупать?


    Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
    Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".[/quote]

    Лично также давно на евровом заборе,несмотря на то,что еврик падает к доллару.

    А так претендентов на зеленый забор хватает:

    -депозитчики на текущих
    -депозитчики на краткосрочках
    -депозитчики на долгосрочках
    -ОВГЗшники
    -бизнес, в т.ч. и тот,который не успел конвертнуть празничную выручку
    -банки также немножко интересуются
    -подушечники, у кого гривна на кармане
    -импортеры
    -спекулянты,которые всегда движутся по заданному рынком вектору
    -правительство чисто с вербальными интервенциями, которое давно намекало на то, что курсы 22-23 лишь увеличивают экономические дисбалансы.

    Посмотрим, как с нервишками у игроков.

    Ого, как нал подпрыгнул под вечер, уже 24-85 на прием.
    24-90 на отдачу светят, но реально не отдают.
    25 это минимум наверное на моменте - как кому повезет.
    Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 січ, 2020 17:53, всього редагувалось 2 разів.
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    Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:51

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

    харьковские кит,ы на вечер 24.75 на 25.50.уже не похоже на работу купил,продал,спред гигантский.
    bugalter
     
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    Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:56

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

    Добрый вечер!

    джентльмены, ожидать ли завтра нек-рый откат? или не стОИт?
    Arien
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    Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:58

      mephala написав:при средней з/п 11К и ЕСВ 20% два работающих чела отчисляют в год 52К. или 2К баксов. Если принять что з/п в баксах стабильна то за 40 лет трудового стажа это 80К баксов. при средней продолжительности жизни 72 года пенсам бы вполне хватило этих денег. но тут стает другой вопрос - кто будет кормить все льготные категории пенсов. которые мало отчисляют так как мало работают годов но зато потом долго сидят на пенсии.

    И я бы добавил еще один: - кто обеспечит всех сегодняшних и тех у кого за годы "солидарки" накопления нуль.
    Моё среднесрочное кредо:
    buy USD/UAH at market price
    vovan_prm
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    Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:59

    Завтра заседание комитета по монетарной политике НБУ.
    Сдается мне что завтра НБУ скажет что сильно ставку нельзя снижать, иначе вот-это-вот-фсё)))
    Живите своим умом!
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    Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:05

    Хтось слідкував останнім часом за залишками Депозитних сертифікатах НБУ?
    Якась непомірна сумма в 182 млрд. грн зараз світиться на сайті НБУ станом на вчора, причому залишок почав різко зростати з початку грудня минулого року, і продовжує.
    https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
    Останні 3 роки залишки варьювались в діапазоні від 40 до 80 млрд, бувало знижувались і менше 20
    З чим пов'язане таке зростання? Чиї це кошти ? Чому саме з грудня таке зростання пішло? Продаж валюти нерезидентів під ОВДП вплинув, що ще? І що далі з цією масою гривні буде?
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    Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:07

    Адам Смит
    @_Smithchenko
    Держбюджет на сегодня выполнен на 46,1% от январского плана (заниженного относительно других месяцев). За день - плюс 1,7 процентных пункта (хотя должно было быть +10 п.п. хотя бы). Осталось 4 дня, из них 2,5 - налоговых. Пока ситуация выглядит как катастрофа
    Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
    Moneta
     
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    Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:07

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

    Завтра продолжаю усредняться. :) Решение принято только что. :mrgreen:
    bugalter
     
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