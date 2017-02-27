Додано: Сер 29 січ, 2020 17:50

Amat написав: Amat написав: swan forever написав: загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет...

пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр.

вердикт - нельзя загадывать забажанки загадал бажанку, шо если откуплюсь малость, то расти перестанет...пошёл взял штуцер евро и пару сотен франков --- пару часов межбанк стоял ровно и вот, снова, вверх попёр.вердикт - нельзя загадывать забажанки



В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.

Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось... В менен зазвичай якщо я купую, то бакс вниз, а якщо продав, то вгору.Вот сьогодні я знов купив бакс. Дивимось...



а завтра будете покупать? а завтра будете покупать?

Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".[/quote]Лично также давно на евровом заборе,несмотря на то,что еврик падает к доллару.А так претендентов на зеленый забор хватает:-депозитчики на текущих-депозитчики на краткосрочках-депозитчики на долгосрочках-ОВГЗшники-бизнес, в т.ч. и тот,который не успел конвертнуть празничную выручку-банки также немножко интересуются-подушечники, у кого гривна на кармане-импортеры-спекулянты,которые всегда движутся по заданному рынком вектору-правительство чисто с вербальными интервенциями, которое давно намекало на то, что курсы 22-23 лишь увеличивают экономические дисбалансы.Посмотрим, как с нервишками у игроков.Ого, как нал подпрыгнул под вечер, уже 24-85 на прием.24-90 на отдачу светят, но реально не отдают.25 это минимум наверное на моменте - как кому повезет.