Вы не печальтесь особо, таких "везунчиков" очень много на любом уровне валютной свидомости...
Но и среди них есть свои Бесты!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:45
Вы не печальтесь особо, таких "везунчиков" очень много на любом уровне валютной свидомости...
Но и среди них есть свои Бесты!
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:46
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:50
Ні. Я вже на всі 100% "на зеленому заборі".
Зафіксував, як тут кажуть, свої 70 коп втрат. Всплакнув. Та переметнувся до "зеленого лагеря".[/quote]
Лично также давно на евровом заборе,несмотря на то,что еврик падает к доллару.
А так претендентов на зеленый забор хватает:
-депозитчики на текущих
-депозитчики на краткосрочках
-депозитчики на долгосрочках
-ОВГЗшники
-бизнес, в т.ч. и тот,который не успел конвертнуть празничную выручку
-банки также немножко интересуются
-подушечники, у кого гривна на кармане
-импортеры
-спекулянты,которые всегда движутся по заданному рынком вектору
-правительство чисто с вербальными интервенциями, которое давно намекало на то, что курсы 22-23 лишь увеличивают экономические дисбалансы.
Посмотрим, как с нервишками у игроков.
Ого, как нал подпрыгнул под вечер, уже 24-85 на прием.
24-90 на отдачу светят, но реально не отдают.
25 это минимум наверное на моменте - как кому повезет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 січ, 2020 17:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
харьковские кит,ы на вечер 24.75 на 25.50.уже не похоже на работу купил,продал,спред гигантский.
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер!
джентльмены, ожидать ли завтра нек-рый откат? или не стОИт?
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:58
И я бы добавил еще один: - кто обеспечит всех сегодняшних и тех у кого за годы "солидарки" накопления нуль.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:59
Завтра заседание комитета по монетарной политике НБУ.
Сдается мне что завтра НБУ скажет что сильно ставку нельзя снижать, иначе вот-это-вот-фсё)))
Живите своим умом!
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:05
Хтось слідкував останнім часом за залишками Депозитних сертифікатах НБУ?
Якась непомірна сумма в 182 млрд. грн зараз світиться на сайті НБУ станом на вчора, причому залишок почав різко зростати з початку грудня минулого року, і продовжує.
Останні 3 роки залишки варьювались в діапазоні від 40 до 80 млрд, бувало знижувались і менше 20
З чим пов'язане таке зростання? Чиї це кошти ? Чому саме з грудня таке зростання пішло? Продаж валюти нерезидентів під ОВДП вплинув, що ще? І що далі з цією масою гривні буде?
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:07
Адам Смит
@_Smithchenko
Держбюджет на сегодня выполнен на 46,1% от январского плана (заниженного относительно других месяцев). За день - плюс 1,7 процентных пункта (хотя должно было быть +10 п.п. хотя бы). Осталось 4 дня, из них 2,5 - налоговых. Пока ситуация выглядит как катастрофа
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра продолжаю усредняться. Решение принято только что.
|