Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:08
Ухты.. Это как?
дарий
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:13
По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.
bugalter
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:14
Moneta
Почему никто первоисточник не желает читать ?
Вот файл в динамике который я дополняю для лучшего понимания.
Что касается выполнения бюджета. Ну пока курс не будет 27, бюджет не будет выполнятся.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:15
bugalter написав:
По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.
Рынок этого даже не заметил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Форумчанин року
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:15
дарий написав:
Ухты.. Это как?
Если вопрос мне задан,то буду продавать дол по лучшему на моменте курсу.
bugalter
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:18
vovan_prm написав: mephala написав:
при средней з/п 11К и ЕСВ 20% два работающих чела отчисляют в год 52К. или 2К баксов. Если принять что з/п в баксах стабильна то за 40 лет трудового стажа это 80К баксов. при средней продолжительности жизни 72 года пенсам бы вполне хватило этих денег.
но тут стает другой вопрос
- кто будет кормить все льготные категории пенсов. которые мало отчисляют так как мало работают годов но зато потом долго сидят на пенсии.
И я бы добавил еще один: - кто обеспечит всех сегодняшних и тех у кого за годы "солидарки" накопления нуль.
Гос.бюджет, как всегда.
fin
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:18
zzzzzz написав: bugalter написав:
По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.
Рынок этого даже не заметил.
Сегодня нет,посмотрим ,что завтра предпримет Нбу.
bugalter
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:18
zzzzzz написав:
Завтра заседание комитета по монетарной политике НБУ.
Сдается мне что завтра НБУ скажет что сильно ставку нельзя снижать, иначе вот-это-вот-фсё)))
За базар дешевых кредитов нада отвечать.
Иначе, опять майдан.
дарий
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:20
Arien написав:
Добрый вечер!
джентльмены, ожидать ли завтра нек-рый откат? или не стОИт?
Не стоит.
Zebra
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:20
дарий написав: zzzzzz написав:
Завтра заседание комитета по монетарной политике НБУ.
Сдается мне что завтра НБУ скажет что сильно ставку нельзя снижать, иначе вот-это-вот-фсё)))
За базар дешевых кредитов нада отвечать.
Иначе, опять майдан.
снижать точно нельзя, а лучше 1,0% накинуть
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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