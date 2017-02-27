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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36853686368736883689>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ухты.. Это как?
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:14

Moneta

Почему никто первоисточник не желает читать ?

Вот файл в динамике который я дополняю для лучшего понимания.
Что касается выполнения бюджета. Ну пока курс не будет 27, бюджет не будет выполнятся.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:15

  bugalter написав:По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.

Рынок этого даже не заметил.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:15

  дарий написав:Ухты.. Это как?
Если вопрос мне задан,то буду продавать дол по лучшему на моменте курсу.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:18

  vovan_prm написав:
  mephala написав:при средней з/п 11К и ЕСВ 20% два работающих чела отчисляют в год 52К. или 2К баксов. Если принять что з/п в баксах стабильна то за 40 лет трудового стажа это 80К баксов. при средней продолжительности жизни 72 года пенсам бы вполне хватило этих денег. но тут стает другой вопрос - кто будет кормить все льготные категории пенсов. которые мало отчисляют так как мало работают годов но зато потом долго сидят на пенсии.

И я бы добавил еще один: - кто обеспечит всех сегодняшних и тех у кого за годы "солидарки" накопления нуль.

Гос.бюджет, как всегда.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:18

  zzzzzz написав:
  bugalter написав:По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.

Рынок этого даже не заметил.
Сегодня нет,посмотрим ,что завтра предпримет Нбу.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Завтра заседание комитета по монетарной политике НБУ.
Сдается мне что завтра НБУ скажет что сильно ставку нельзя снижать, иначе вот-это-вот-фсё)))


За базар дешевых кредитов нада отвечать.
Иначе, опять майдан. :P :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:20

  Arien написав:Добрый вечер!

джентльмены, ожидать ли завтра нек-рый откат? или не стОИт?

Не стоит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:20

  дарий написав:
  zzzzzz написав:Завтра заседание комитета по монетарной политике НБУ.
Сдается мне что завтра НБУ скажет что сильно ставку нельзя снижать, иначе вот-это-вот-фсё)))


За базар дешевых кредитов нада отвечать.
Иначе, опять майдан.


снижать точно нельзя, а лучше 1,0% накинуть
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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