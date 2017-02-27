Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:24
zzzzzz написав: bugalter написав:
По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.
Рынок этого даже не заметил.
Регулятор продавал доллары по цене от 24,86 до 24,89 гривен. По информации от источника портала "Курс Украины", общий объем интервенции за сегодняшний день составил около 70 млн. долларов. Тем не менее, Нацбанку удалось лишь несколько затормозить рост(c).
тобто,
завтра и мы сможем продать по 24,86
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:28
prodigy написав: zzzzzz написав: bugalter написав:
По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.
Рынок этого даже не заметил.
Регулятор продавал доллары по цене от 24,86 до 24,89 гривен. По информации от источника портала "Курс Украины", общий объем интервенции за сегодняшний день составил около 70 млн. долларов. Тем не менее, Нацбанку удалось лишь несколько затормозить рост(c).
тобто,
завтра и мы сможем продать по 24,86
Уже сегодня есть приемы 24.93.
З.Ы. Следущий аукцион пахнет керосином с такими темпами.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:28
prodigy написав:
тобто,
завтра и мы сможем продать по 24,86
В Киеве по 86 можно сейчас продать.
Берут по 24,90 уже под вечер. Продажа уже 25,00.
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zzzzzz
в Сер 29 січ, 2020 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:30
Пошли по переходам с проверками ловить торговцев. Все настолько хр..ново?
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:32
Банк Україна не був державним.
Державні банки завжди можуть розрахуватися свіжонадрукованою гривнею. Так, від девальвації вони не захищені, але банкрутства очікувати, я вважаю, не доводиться.
sergey_sryvkin
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:33
Киев, ПОВ Юность, розница.
24.90/25.00 27,40/27.50
skorpi
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:33
Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше.
fin
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:34
prodigy написав:
снижать точно нельзя, а лучше 1,0% накинуть
Давно треба було знизити, ще влітку, і не було б такої дурні з падінням долара. І завтра знизять.
Курс покотився, як колесо з гірки. Завтра почнуть гальмувати швидкість падіння гривні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:35
fin написав:
Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше.
Без проблем если в отделении нормальные менеджеры. У банка нет проблем, проблемы могут быть из-за ошибок персонала на местах .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:35
fin написав: Zebra написав: qay написав:
Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.
Так он уже отложил... в гривне
И смотрит как поезд отходит от перона.
Я уже на пенсии. Поезд еще вернется на перон. 22 конечно не будет, но 24 подождем.
может так получиться, что и 25 не будет. Сейчас проезжаем эту станцию, в феврале можем подъехать к 25.5, а то и до 26 приехать. Сумно б-дь.
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Proofy
в Сер 29 січ, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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