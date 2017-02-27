Додано: Сер 29 січ, 2020 18:56

somilitark написав: дарий написав: Вышли бы утром с четким курсом и нормальной суммой - при таких обьемах рынка запросто откатили. Вышли бы утром с четким курсом и нормальной суммой - при таких обьемах рынка запросто откатили.

А зачем?



НБУ сглаживает колебания,ну побежало стадо баранов в северный угол,надо им не мешать,а только подтормаживать,чтобы бараны копыта не слишком сбили,не до крови.



Так что рост сам себя съест,НБУ всё правильно делает,просто ему не повезло с парнокопытными,очень часто и без нужды любят с котлетами бегать по злачным местам А зачем?НБУ сглаживает колебания,ну побежало стадо баранов в северный угол,надо им не мешать,а только подтормаживать,чтобы бараны копыта не слишком сбили,не до крови.Так что рост сам себя съест,НБУ всё правильно делает,просто ему не повезло с парнокопытными,очень часто и без нужды любят с котлетами бегать по злачным местам



Если это конечно бараны, а не слоны (нерезы). Ибо баранов такие суммы раньше успокаивали, а тут 0 эффекта. Если это конечно бараны, а не слоны (нерезы).Ибо баранов такие суммы раньше успокаивали, а тут 0 эффекта.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.