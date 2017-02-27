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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 368836893690369136923693>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:54

  Вкладчик1234 написав:Конкорд продаёт по 24.92 онлайн.
Есть возможность взять до 50кгрн на недельку-другую без процентов (по дружески)
Есть смысл затариться зеленым? :)


На все,что тут думать,будеттолькодорожать,не взял сегодня,завтра всё равно будет дороже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС



Все будет "хорошо"
Я твою гривну шатал.
Misdirection. What the eyes see and the ears hear, the mind believes.
pgamaster
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:56

  somilitark написав:
  дарий написав:Вышли бы утром с четким курсом и нормальной суммой - при таких обьемах рынка запросто откатили.

А зачем?

НБУ сглаживает колебания,ну побежало стадо баранов в северный угол,надо им не мешать,а только подтормаживать,чтобы бараны копыта не слишком сбили,не до крови.

Так что рост сам себя съест,НБУ всё правильно делает,просто ему не повезло с парнокопытными,очень часто и без нужды любят с котлетами бегать по злачным местам :lol:


Если это конечно бараны, а не слоны (нерезы). :lol: Ибо баранов такие суммы раньше успокаивали, а тут 0 эффекта.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:57

  bugalter написав:prodigy И бензин по 40 ,вы готовы,?


готовы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:58

  bugalter написав:prodigy И бензин по 40 ,вы готовы,?

В цене бенза на сегодня и так курс 28 сидит
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:59

  Вкладчик1234 написав:Конкорд продаёт по 24.92 онлайн.
Есть возможность взять до 50кгрн на недельку-другую без процентов (по дружески)
Есть смысл затариться зеленым? :)


овернайт 12%(15%), если Вы рассчитываете в Июле менее 27, то можно положить до востребования под 12%.

Судя по Вашей подписи, то Вам нужна гривна для операционной деятельности. Вы можете менять и копить, тогда когда захотите. На июля должно быть около 25.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Xenon написав:В цене бенза на сегодня и так курс 28 сидит

То э так, панове, и не только в топливе.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:03

  Moneta написав:Если это конечно бараны, а не слоны (нерезы). :lol: Ибо баранов такие суммы раньше успокаивали, а тут 0 эффекта.

Я знаю одно,часы бабы 200 и одного мародёра прошли.
Задача по стабильности будет выполнена.
Сейчас по чайной ложке карабкаемся для слива серьёзным дядям под приватизацию.
А нерезы это не олени,они вчера 7-ми летки брали,это не идиоты укроинвесторы,сначала на всю кредитную котлету набрать валюты,а потом бегать с соткой и искать 2 часа где курс на 2 копейки лучше.
ДумайТе :wink: :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:07

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:Конкорд продаёт по 24.92 онлайн.
Есть возможность взять до 50кгрн на недельку-другую без процентов (по дружески)
Есть смысл затариться зеленым? :)


овернайт 12%(15%), если Вы рассчитываете в Июле менее 27, то можно положить до востребования под 12%.

Судя по Вашей подписи, то Вам нужна гривна для операционной деятельности. Вы можете менять и копить, тогда когда захотите. На июля должно быть около 25.

Ну если сейчас рОкета летит на планету 26 (допустим), то есть смысл сейчас купить по 25, потом продать по 26, и откупить па25 в июле (по вашей версии).

Пока подумаю, до завтра скорее всего уже курс менять не будут. Склоняюсь пока воздержаться от движений
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:12

  zzzzzz написав:Завтра заседание комитета по монетарной политике НБУ.
Сдается мне что завтра НБУ скажет что сильно ставку нельзя снижать, иначе вот-это-вот-фсё)))


Что-то погулил, большинство экспертов прогнозирует сильное снижение ставки.
Хотя понятно, что эксперты, они такие эксперты, но и действующие банкиры тоже это прогнозируют.

"От ближайшего решения о пересмотре учетной ставки 30 января следует ожидать снижения на 250-300 базисных пунктов, то есть по меньшей мере до 11% годовых" - начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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