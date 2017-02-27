На все,что тут думать,будеттолькодорожать,не взял сегодня,завтра всё равно будет дороже.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:54
На все,что тут думать,будеттолькодорожать,не взял сегодня,завтра всё равно будет дороже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все будет "хорошо"
Я твою гривну шатал.
Misdirection. What the eyes see and the ears hear, the mind believes.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:56
Если это конечно бараны, а не слоны (нерезы). Ибо баранов такие суммы раньше успокаивали, а тут 0 эффекта.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:57
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:58
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:59
овернайт 12%(15%), если Вы рассчитываете в Июле менее 27, то можно положить до востребования под 12%.
Судя по Вашей подписи, то Вам нужна гривна для операционной деятельности. Вы можете менять и копить, тогда когда захотите. На июля должно быть около 25.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:03
Я знаю одно,часы бабы 200 и одного мародёра прошли.
Задача по стабильности будет выполнена.
Сейчас по чайной ложке карабкаемся для слива серьёзным дядям под приватизацию.
А нерезы это не олени,они вчера 7-ми летки брали,это не идиоты укроинвесторы,сначала на всю кредитную котлету набрать валюты,а потом бегать с соткой и искать 2 часа где курс на 2 копейки лучше.
ДумайТе
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:07
Ну если сейчас рОкета летит на планету 26 (допустим), то есть смысл сейчас купить по 25, потом продать по 26, и откупить па25 в июле (по вашей версии).
Пока подумаю, до завтра скорее всего уже курс менять не будут. Склоняюсь пока воздержаться от движений
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:12
Что-то погулил, большинство экспертов прогнозирует сильное снижение ставки.
Хотя понятно, что эксперты, они такие эксперты, но и действующие банкиры тоже это прогнозируют.
"От ближайшего решения о пересмотре учетной ставки 30 января следует ожидать снижения на 250-300 базисных пунктов, то есть по меньшей мере до 11% годовых" - начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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