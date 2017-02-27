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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36893690369136923693>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:12

  prodigy написав:
  lapay написав:
  prodigy написав:снижать точно нельзя, а лучше 1,0% накинуть

Давно треба було знизити, ще влітку, і не було б такої дурні з падінням долара. І завтра знизять.
Курс покотився, як колесо з гірки. Завтра почнуть гальмувати швидкість падіння гривні.


сегодня спалили 70 и рынок не заметил,
завтра 100-120 -тоже слону дробинка

ничего гальмувать не надо, пусть курс идет к тридцати ...пяти
Если курс к 35-ти, тогда цены на все +50%!? Тогда этих малолетних деятелей у власти народ вынесет! 35 нельзя. Тогда всю социалку и зп надо будет повышать.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:20

fin Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:24

  lubarec написав:fin Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:25

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:Конкорд продаёт по 24.92 онлайн.
Есть возможность взять до 50кгрн на недельку-другую без процентов (по дружески)
Есть смысл затариться зеленым? :)


овернайт 12%(15%), если Вы рассчитываете в Июле менее 27, то можно положить до востребования под 12%.

Судя по Вашей подписи, то Вам нужна гривна для операционной деятельности. Вы можете менять и копить, тогда когда захотите. На июля должно быть около 25.

Ну если сейчас рОкета летит на планету 26 (допустим), то есть смысл сейчас купить по 25, потом продать по 26, и откупить па25 в июле (по вашей версии).

Пока подумаю, до завтра скорее всего уже курс менять не будут. Склоняюсь пока воздержаться от движений


я писал ранее про контерверсию и блеф игроков в покере. Нерезы сыграли хорошо до НГ по 22.9, но они могут выходить и разогнать до 29 до Мая, а потом опять резкий откат до ~25. Но другие форумчане написали что нерезы не могут выходит, так как банки не будут кредитовать ихний выход.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:25

  dimson написав:
  lubarec написав:fin Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!

А не па10 ?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:34

  Вкладчик1234 написав:
  dimson написав:
  lubarec написав:fin Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!

А не па10 ?
не! там цели12,5.только потом через 17,5 на 10,5 8,2!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:37

  dimson написав: там цели12,5.только потом через 17,5 на 10,5 8,2!


Вы все такие, волновики по финабочччи, умные?

Где такому учат? :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:37

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/464252/90-tysyach-robochyh-mists-v-uryadi-povidomyly-chogo-ochikuyut-vid-programy-kredytiv-pid-5-7-9


Первый вариант развития событий от правительства:

90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%

Второй вариант развития событий:

Скомуниздят львиную долю.

2го марта из Польши в Германию на работу уедет 300 тысяч наших, из Украины в Польшу поедет 300 тысяч наших ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:40

  dimson написав:
  lubarec написав: Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!

А не па10 ?[/quote] не! там цели12,5.только потом через 17,5 на 10,5 8,2![/quote]



Что же Вы так долго молчали ?

Помогите понять график с 12.5 , " через 17,5 на 10,5 8,2" ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:44

  холява написав:


Что же Вы так долго молчали ?

Помогите понять график с 12.5 , " через 17,5 на 10,5 8,2" ?

Это финабочччи.

Только один волновик может понять другого волновика,причём только задним числом,один другому расскажет,что надо было покупать,а что надо было продавать :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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