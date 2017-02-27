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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:12
prodigy написав: lapay написав: prodigy написав:
снижать точно нельзя, а лучше 1,0% накинуть
Давно треба було знизити, ще влітку, і не було б такої дурні з падінням долара. І завтра знизять.
Курс покотився, як колесо з гірки. Завтра почнуть гальмувати швидкість падіння гривні.
сегодня спалили 70 и рынок не заметил,
завтра 100-120 -тоже слону дробинка
ничего гальмувать не надо, пусть курс идет к тридцати ...пяти
Если курс к 35-ти, тогда цены на все +50%!? Тогда этих малолетних деятелей у власти народ вынесет! 35 нельзя. Тогда всю социалку и зп надо будет повышать.
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fin
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:20
fin Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
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lubarec
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:24
lubarec написав:fin
Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!
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dimson
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:25
Вкладчик1234 написав: proftpd66 написав: Вкладчик1234 написав:
Конкорд продаёт по 24.92 онлайн.
Есть возможность взять до 50кгрн на недельку-другую без процентов (по дружески)
Есть смысл затариться зеленым?
овернайт 12%(15%), если Вы рассчитываете в Июле менее 27, то можно положить до востребования под 12%.
Судя по Вашей подписи, то Вам нужна гривна для операционной деятельности. Вы можете менять и копить, тогда когда захотите. На июля должно быть около 25.
Ну если сейчас рОкета летит на планету 26 (допустим), то есть смысл сейчас купить по 25, потом продать по 26, и откупить па25 в июле (по вашей версии).
Пока подумаю, до завтра скорее всего уже курс менять не будут. Склоняюсь пока воздержаться от движений
я писал ранее про контерверсию и блеф игроков в покере. Нерезы сыграли хорошо до НГ по 22.9, но они могут выходить и разогнать до 29 до Мая, а потом опять резкий откат до ~25. Но другие форумчане написали что нерезы не могут выходит, так как банки не будут кредитовать ихний выход.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:25
dimson написав: lubarec написав:fin
Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!
А не па10 ?
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:34
Вкладчик1234 написав: dimson написав: lubarec написав:fin
Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!
А не па10 ?
не! там цели12,5.только потом через 17,5 на 10,5 8,2!
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dimson
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:37
dimson написав:
там цели12,5.только потом через 17,5 на 10,5 8,2!
Вы все такие, волновики по финабочччи, умные?
Где такому учат?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:37
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/464252/90-tysyach-robochyh-mists-v-uryadi-povidomyly-chogo-ochikuyut-vid-programy-kredytiv-pid-5-7-9
Первый вариант развития событий от правительства:
90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%
Второй вариант развития событий:
Скомуниздят львиную долю.
2го марта из Польши в Германию на работу уедет 300 тысяч наших, из Украины в Польшу поедет 300 тысяч наших ...
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:40
dimson написав: lubarec написав:
Уже навыносились.Каждый вынос боком выходит простому украинцу.
какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!
А не па10 ?[/quote] не! там цели12,5.только потом через 17,5 на 10,5 8,2![/quote]
Что же Вы так долго молчали ?
Помогите понять график с 12.5 , " через 17,5 на 10,5 8,2" ?
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холява
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:44
холява написав:
Что же Вы так долго молчали ?
Помогите понять график с 12.5 , " через 17,5 на 10,5 8,2" ?
Это финабочччи.
Только один волновик может понять другого волновика,причём только задним числом,один другому расскажет,что надо было покупать,а что надо было продавать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
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