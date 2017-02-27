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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3690369136923693>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:45

  somilitark написав:
  dimson написав: там цели12,5.только потом через 17,5 на 10,5 8,2!
я,мы зе команда!

Вы все такие, волновики по финабочччи, умные?

Где такому учат? :lol: :lol:
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dimson написав:какие 35? хуже не будет! 21 квитня эпоха бидности закончилась! поэтому сидим и ждем 22,18 и16!


Сидеть и ждать - наиболее излюбленный и распространенный способ улучшить собственное благосостояние, особено у секты "21 квітня".

О том, что это еще и наиболее бесполезный способ, членов секты в спешке предупредить забыли.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:45

  edvardd написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/464252/90-tysyach-robochyh-mists-v-uryadi-povidomyly-chogo-ochikuyut-vid-programy-kredytiv-pid-5-7-9


Первый вариант развития событий от правительства:

90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%

Второй вариант развития событий:

Скомуниздят львиную долю.

2го марта из Польши в Германию на работу уедет 300 тысяч наших, из Украины в Польшу поедет 300 тысяч наших ...




Еще поднимут минималку до 12 тыс ...и УСЕ ..., думаю последние 2 миллиона работяг уедут .
Или "Границу на замок " как тут предлагают некоторые
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:50

  proftpd66 написав:я писал ранее про контерверсию и блеф игроков в покере. Нерезы сыграли хорошо до НГ по 22.9, но они могут выходить и разогнать до 29 до Мая, а потом опять резкий откат до ~25. Но другие форумчане написали что нерезы не могут выходит, так как банки не будут кредитовать ихний выход.


А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:55

  andrein написав:
  proftpd66 написав:я писал ранее про контерверсию и блеф игроков в покере. Нерезы сыграли хорошо до НГ по 22.9, но они могут выходить и разогнать до 29 до Мая, а потом опять резкий откат до ~25. Но другие форумчане написали что нерезы не могут выходит, так как банки не будут кредитовать ихний выход.


А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки. :)


пшеницу и другие продают до декабря. Она стоит в ангарах или в кораблях долгое время. А продажи ищут после сентября. Таким образом уже "помогли", и они могут вообще не делать посевную :lol:

Если нерезы нас читают, надо передать привет. Может быть они опять до марта будут понижать до 22, а потом в Июле до 28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:58

  edvardd написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/464252/90-tysyach-robochyh-mists-v-uryadi-povidomyly-chogo-ochikuyut-vid-programy-kredytiv-pid-5-7-9


Первый вариант развития событий от правительства:

90 тисяч робочих місць: в уряді повідомили, чого очікують від програми кредитів під 5-7-9%

Второй вариант развития событий:

Скомуниздят львиную долю.

2го марта из Польши в Германию на работу уедет 300 тысяч наших, из Украины в Польшу поедет 300 тысяч наших ...

Утром читал наши заголовки, а сейчас вот попались "соседские":

Россия за год потеряла 800 тысяч рабочих рук
Российская экономика продолжает на всех парах пикировать в демографическую яму. За январь-ноябрь прошлого года естественная убыль населения в стране ускорилась на 43% и составила 285,7 тысячи человек, сообщил Росстат.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-za-god-poteryala-800-tysyach-rabochikh-ruk-1028854445

Гарантированная пенсионная нищета. Почему никому в старости не поможет очередная система накоплений от государства
https://www.fontanka.ru/2020/01/28/139/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:59

  edvardd написав:2го марта из Польши в Германию на работу уедет 300 тысяч наших, из Украины в Польшу поедет 300 тысяч наших ...

то есть гастробайтеры в этом году засыпят валютой процентов на 30 больше,учитывая бОльшие немецкие зарплаты +увеличение самих рабочих)
WV
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:03

Хроники валютного рынка Украины

Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:05

  WV написав:
  edvardd написав:2го марта из Польши в Германию на работу уедет 300 тысяч наших, из Украины в Польшу поедет 300 тысяч наших ...

то есть гастробайтеры в этом году засыпят валютой процентов на 30 больше,учитывая бОльшие немецкие зарплаты +увеличение самих рабочих)
поэтому через 4,6 на 4 1,95!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:05

  andrein написав:А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки. :)

да,ещё металлургии,Ахметов вон маеток прикупил за 200лямов,надо отбить вложеное.
что то с аграрной и металлургической супердержавой мы уже не один десяток лет самые нищие в Европе.
а уровень цен и жизни народа при курсе 30 как?
WV
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