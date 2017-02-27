proftpd66 написав:я писал ранее про контерверсию и блеф игроков в покере. Нерезы сыграли хорошо до НГ по 22.9, но они могут выходить и разогнать до 29 до Мая, а потом опять резкий откат до ~25. Но другие форумчане написали что нерезы не могут выходит, так как банки не будут кредитовать ихний выход.
А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки.
proftpd66 написав:я писал ранее про контерверсию и блеф игроков в покере. Нерезы сыграли хорошо до НГ по 22.9, но они могут выходить и разогнать до 29 до Мая, а потом опять резкий откат до ~25. Но другие форумчане написали что нерезы не могут выходит, так как банки не будут кредитовать ихний выход.
А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки.
пшеницу и другие продают до декабря. Она стоит в ангарах или в кораблях долгое время. А продажи ищут после сентября. Таким образом уже "помогли", и они могут вообще не делать посевную
Если нерезы нас читают, надо передать привет. Может быть они опять до марта будут понижать до 22, а потом в Июле до 28
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andrein написав:А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки.
да,ещё металлургии,Ахметов вон маеток прикупил за 200лямов,надо отбить вложеное. что то с аграрной и металлургической супердержавой мы уже не один десяток лет самые нищие в Европе. а уровень цен и жизни народа при курсе 30 как?