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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36913692369336943695>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:06

  vovan_prm написав:Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.



Какой вариант Ваш ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:10

  edvardd написав:2го марта из Польши в Германию на работу уедет 300 тысяч наших, из Украины в Польшу поедет 300 тысяч наших ...

Примерно, как ваш прогноз о кризисе 2018 года.
Поверю, если лично вы поедете в Польщу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  WV написав:Ахметов вон маеток прикупил за 200лямов,н

Деякі картини, за такі гроші купують, а тут можна ще й на кроваті повалятись. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:12

  холява написав:
  vovan_prm написав:Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.



Какой вариант Ваш ?

Плавающий обменный курс.
Случайная природа рынка.

Вам как никому другому должно быть известно, что случайность (как и глупость) проще всего объяснима "теориями заговоров"... или другими религиозными хитростями.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:18

  vovan_prm написав:
  холява написав:
  vovan_prm написав:Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.



Какой вариант Ваш ?

Плавающий обменный курс.
Случайная природа рынка.

Вам как никому другому должно быть известно, что случайность (как и глупость) проще всего объяснима "теориями заговоров".


Суммы которыми оперируют нерезы непривычны для нашей песочницы МБ. С таким размахом рынка (без НБУ) курс бы летал от 10 до 100.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 29 січ, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:18

  холява написав:
  vovan_prm написав:Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.



Какой вариант Ваш ?

Пане дохтур.

Вмешаюсь в разговор.
Речь шла о том, чтобы не делалось - всё эмоционально критикуется.
А по сути.
Хотят, чтобы подсказали, когда покупать на минимуме. И подсказали, когда продавать на максимуме. И чтобы эта информация была доступна широким массам.

Забывая о том, что продажи вникуда не бывает, как и покупки из ниоткуда - об этом точно заметили на форуме ранее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:19

  холява написав:
  vovan_prm написав:Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.



Какой вариант Ваш ?

просто поговорить)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:22

  vovan_prm написав:
  холява написав:
  vovan_prm написав:Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.



Какой вариант Ваш ?

Плавающий обменный курс.
Случайная природа рынка.

Вам как никому другому должно быть известно, что случайность (как и глупость) проще всего объяснима "теориями заговоров"... или другими религиозными хитростями.



НУ , а в какую сторону "Плавающий обменный курс." ?
Честно , этот раз даже не пытался покупать доллар.

гривны было мало
Не сильно верю в рост

Ой ...жаба душит , что не откупился ....
Патологическая жадность....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:27

  холява написав:НУ , а в какую сторону "Плавающий обменный курс." ?

Никто не знает будущего.

А если кто-то знает, то врёт.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:53

  pesikot написав:
  холява написав:

Пане дохтур.

Вмешаюсь в разговор.
Речь шла о том, чтобы не делалось - всё эмоционально критикуется.
А по сути.
Хотят, чтобы подсказали, когда покупать на минимуме. И подсказали, когда продавать на максимуме. И чтобы эта информация была доступна широким массам.

Забывая о том, что продажи вникуда не бывает, как и покупки из ниоткуда - об этом точно заметили на форуме ранее



Очень польщен , что Вы ко мне обратились, почти без орфографических ошибок.
Это выгодно подчеркивает Вашу милую натуру.
...

А вот представьте себе , что в НБУ точно знают , когда приходится пик выплат по процентам в банках.
Долларчик (случайно взятый субъект ) вдруг получает не ТЕ вожделенные проценты , на которые ,он бы хотел купить массу долларов.
И таких очень много.

И вот эти люди начинают метаться и думать как и куда вложить ?
Или просто купить доллары или перевложить в грдепо(извините за каламбур)?

Вот так и получаются у нас, те , кто думал ,что будет пересчитывать прибыль , будут вынужденны принимать не лучшие решения.
холява
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