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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:06
vovan_prm написав:
Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.
Какой вариант Ваш ?
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холява
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:10
edvardd написав:
2го марта из Польши в Германию на работу уедет 300 тысяч наших, из Украины в Польшу поедет 300 тысяч наших ...
Примерно, как ваш прогноз о кризисе 2018 года.
Поверю, если лично вы поедете в Польщу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:10
WV написав:
Ахметов вон маеток прикупил за 200лямов,н
Деякі картини, за такі гроші купують, а тут можна ще й на кроваті повалятись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:12
холява написав: vovan_prm написав:
Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.
Какой вариант Ваш ?
Плавающий обменный курс.
Случайная природа рынка.
Вам как никому другому должно быть известно, что случайность (как и глупость) проще всего объяснима "теориями заговоров"... или другими религиозными хитростями.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:18
vovan_prm написав: холява написав: vovan_prm написав:
Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.
Какой вариант Ваш ?
Плавающий обменный курс.
Случайная природа рынка.
Вам как никому другому должно быть известно, что случайность (как и глупость) проще всего объяснима "теориями заговоров".
Суммы которыми оперируют нерезы непривычны для нашей песочницы МБ. С таким размахом рынка (без НБУ) курс бы летал от 10 до 100.
Востаннє редагувалось Moneta
в Сер 29 січ, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:18
холява написав: vovan_prm написав:
Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.
Какой вариант Ваш ?
Пане дохтур.
Вмешаюсь в разговор.
Речь шла о том, чтобы не делалось - всё эмоционально критикуется.
А по сути.
Хотят, чтобы подсказали, когда покупать на минимуме. И подсказали, когда продавать на максимуме. И чтобы эта информация была доступна широким массам.
Забывая о том, что продажи вникуда не бывает, как и покупки из ниоткуда - об этом точно заметили на форуме ранее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:19
холява написав: vovan_prm написав:
Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.
Какой вариант Ваш ?
просто поговорить)))
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antey1969
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:22
vovan_prm написав: холява написав: vovan_prm написав:
Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.
Какой вариант Ваш ?
Плавающий обменный курс.
Случайная природа рынка.
Вам как никому другому должно быть известно, что случайность (как и глупость) проще всего объяснима "теориями заговоров"... или другими религиозными хитростями.
НУ , а в какую сторону "Плавающий обменный курс." ?
Честно , этот раз даже не пытался покупать доллар.
гривны было мало
Не сильно верю в рост
Ой ...жаба душит , что не откупился ....
Патологическая жадность....
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:27
холява написав:
НУ , а в какую сторону "Плавающий обменный курс." ?
Никто не знает будущего.
А если кто-то знает, то врёт.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:53
pesikot написав: холява написав:
Пане дохтур.
Вмешаюсь в разговор.
Речь шла о том, чтобы не делалось - всё эмоционально критикуется.
А по сути.
Хотят, чтобы подсказали, когда покупать на минимуме. И подсказали, когда продавать на максимуме. И чтобы эта информация была доступна широким массам.
Забывая о том, что продажи вникуда не бывает, как и покупки из ниоткуда - об этом точно заметили на форуме ранее
Очень польщен , что Вы ко мне обратились, почти без орфографических ошибок.
Это выгодно подчеркивает Вашу милую натуру.
...
А вот представьте себе , что в НБУ точно знают , когда приходится пик выплат по процентам в банках.
Долларчик (случайно взятый субъект ) вдруг получает не ТЕ вожделенные проценты , на которые ,он бы хотел купить массу долларов.
И таких очень много.
И вот эти люди начинают метаться и думать как и куда вложить ?
Или просто купить доллары или перевложить в грдепо(извините за каламбур)?
Вот так и получаются у нас, те , кто думал ,что будет пересчитывать прибыль , будут вынужденны принимать не лучшие решения.
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ЛОБ
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