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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:53
zzzzzz написав:
Эх,жалею что такая шара в декабре с курсом по 23 прошла, не было свободной гривны. Даже собирался кредит брать на пару недель до окончания ближайшего депо что-бы купить доллары но опоздал (((
Доброго вечора, слідкую за вашими повідомленнями, а також Вкладчика 1234. У вас проблеми з логікою, хоча цифри, які приводите дуже корисні в плані зрозуміти, що буде з курсом. Ви молодці, але не користуєтесь вашою інформованністю в правильності висновку курсоутворення на майбутнє.
Тут не пишу, бо Модератор тупий, але Вас читаю, дякую.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:58
WV написав: andrein написав:
А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки.
да,ещё металлургии,Ахметов вон маеток прикупил за 200лямов,надо отбить вложеное.
что то с аграрной и металлургической супердержавой мы уже не один десяток лет самые нищие в Европе.
а уровень цен и жизни народа при курсе 30 как?
Это не с металла маеток, но с панелей. Очень крутой гешефт вышел для наших широт
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:00
vovan_prm написав:
Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.
Действительно, все настолько предсказуемо, насколько годами заезжено и банально. Даже смена возглавляющих схемы уже не вызывает никаких эмоций и не снимает симптомов скуки.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:01
Востаннє редагувалось дарий
в Сер 29 січ, 2020 21:03, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:02
Перес де Куэльяр
Привет Перес .
А зачем Вы его вспоминаете ?
По моему все норм.
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холява
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:03
Онлайн одним глазом пытается смотреть вниз.
Если кто хотел сливаться - завтра утром нужно следить. Может случиться разворот
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:03
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:09
Вкладчик1234 написав:
Онлайн одним глазом пытается смотреть вниз
Если бы ты тоже туда не одним глазом смотрел, то давно уже бы запомнил, что там часто некоторые на ночь делают так называемые ухудшения
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:10
Перес де Куэльяр
Я время от времени почитываю минфин .
Вам иногда там тяжело .
Не все воспринимают...."надутые щеки "
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холява
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:14
холява написав:Перес де Куэльяр
Я время от времени почитываю минфин .
Вам иногда там тяжело .
Не все воспринимают...."надутые щеки "
Навіть не звертаю уваги на троляку з курс.ком
Мізки "хвилинка", здатні тільки на "абир..абирвалг"
.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 29 січ, 2020 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
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