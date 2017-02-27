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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3692369336943695>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Эх,жалею что такая шара в декабре с курсом по 23 прошла, не было свободной гривны. Даже собирался кредит брать на пару недель до окончания ближайшего депо что-бы купить доллары но опоздал (((
Доброго вечора, слідкую за вашими повідомленнями, а також Вкладчика 1234. У вас проблеми з логікою, хоча цифри, які приводите дуже корисні в плані зрозуміти, що буде з курсом. Ви молодці, але не користуєтесь вашою інформованністю в правильності висновку курсоутворення на майбутнє.
Тут не пишу, бо Модератор тупий, але Вас читаю, дякую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:58

  WV написав:
  andrein написав:А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки. :)

да,ещё металлургии,Ахметов вон маеток прикупил за 200лямов,надо отбить вложеное.
что то с аграрной и металлургической супердержавой мы уже не один десяток лет самые нищие в Европе.
а уровень цен и жизни народа при курсе 30 как?

Это не с металла маеток, но с панелей. Очень крутой гешефт вышел для наших широт :lol:
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:00

  vovan_prm написав:Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.

Действительно, все настолько предсказуемо, насколько годами заезжено и банально. Даже смена возглавляющих схемы уже не вызывает никаких эмоций и не снимает симптомов скуки.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Перес де Куэльяр написав:Тут не пишу, бо Модератор тупий,


И где пишите, на моменте....? :roll: :mrgreen:

https://www.peoples.ru/state/king/un/pe ... orum.shtml :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 29 січ, 2020 21:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:02

Перес де Куэльяр


Привет Перес .
А зачем Вы его вспоминаете ?
По моему все норм.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:03

Онлайн одним глазом пытается смотреть вниз.
Если кто хотел сливаться - завтра утром нужно следить. Может случиться разворот
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:03

  дарий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Тут не пишу, бо Модератор тупий,


И где пишите, на моменте....? :roll: :mrgreen:

https://minfin.com.ua/users/perezdecuellar/blog/
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Онлайн одним глазом пытается смотреть вниз

Если бы ты тоже туда не одним глазом смотрел, то давно уже бы запомнил, что там часто некоторые на ночь делают так называемые ухудшения
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:10

Перес де Куэльяр

Я время от времени почитываю минфин .
Вам иногда там тяжело .
Не все воспринимают...."надутые щеки "
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:14

  холява написав:Перес де Куэльяр

Я время от времени почитываю минфин .
Вам иногда там тяжело .
Не все воспринимают...."надутые щеки "
Навіть не звертаю уваги на троляку з курс.ком
Мізки "хвилинка", здатні тільки на "абир..абирвалг" :lol: .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 29 січ, 2020 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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