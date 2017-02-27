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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:15
Вкладчик1234 написав:
Онлайн одним глазом пытается смотреть вниз.
Если кто хотел сливаться - завтра утром нужно следить. Может случиться разворот
обычно к началу торгов подтягивают котировки по МБ,а в остальное время,в основном-"болтается" безинформативно.
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Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ