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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3692369336943695

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 237
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:15

  Вкладчик1234 написав:Онлайн одним глазом пытается смотреть вниз.
Если кто хотел сливаться - завтра утром нужно следить. Может случиться разворот

обычно к началу торгов подтягивают котировки по МБ,а в остальное время,в основном-"болтается" безинформативно.
WV
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