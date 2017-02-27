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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36933694369536963697>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 238
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:15

  Вкладчик1234 написав:Онлайн одним глазом пытается смотреть вниз.
Если кто хотел сливаться - завтра утром нужно следить. Может случиться разворот

обычно к началу торгов подтягивают котировки по МБ,а в остальное время,в основном-"болтается" безинформативно.
WV
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://korrespondent.net/world/4188049 ... koi-aravyy


https://korrespondent.net/world/4187606 ... -po-polshe

Веселухе нет конца. :evil:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:04

Перес де Куэльяр

агов Перець!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:11

  vovan_prm написав:Доллар падает - ААААААА караул искуственно просаживают
Доллар растет - ААААААА караул искуственно загоняют
Доллар на месте - ААААААА караул искуственно держат.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:15

Доллар растет, душа радуется.
Еще совсем недавно мой убыток от покупки валюты с августа позапрошлого года достигал 120 тысяч и даже чуть переваливал за них,
а на сегодня уже "всего" 74 тысячи. То есть я на ровном месте стал богаче на 46 тысяч гривень. И это только на купленном за полтора года. Мелочь, но приятно. Да и сам вышел из годичной спячки и на прошлой волне на малой сумме 4000+ отыграл.
Вот Евро растраивает. Так оно всех поклонников потеряет. Уже было пошло вверх и опять в нокдауне. Задолбало оно уже, если честно.
Черный рынок отставал от НБ, сидел у него на колесе, но на расстоянии, не верил в рост и вот уже вырвался вперед и привычно возглавил гонку - продажа уже за 25 перевалила.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 29 січ, 2020 22:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:22

Libo
я так и думал - антисемит
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swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:25

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:

25.20 це стеля по графіку :wink:

У гривні нема стелі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  swan forever написав:Libo
я так и думал - антисемит


я тоже подумал, - у Свана с юмором туго.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:34

дарий

ну Вы же видели как оно сегодня росло
Не ужели непонятно, что это может быть заговор?
А кто обычно организует такие дела?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:36

люди только разместили гривну на депозитах - за месяц прибыли 23 копейки на долларе
а так бы было 2 грн
это безобразие
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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ЛОБ

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