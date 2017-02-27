обычно к началу торгов подтягивают котировки по МБ,а в остальное время,в основном-"болтается" безинформативно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:15
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:04
Перес де Куэльяр
агов Перець!
вітання
не хватає тут тверезого українського духу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:11
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:15
Доллар растет, душа радуется.
Еще совсем недавно мой убыток от покупки валюты с августа позапрошлого года достигал 120 тысяч и даже чуть переваливал за них,
а на сегодня уже "всего" 74 тысячи. То есть я на ровном месте стал богаче на 46 тысяч гривень. И это только на купленном за полтора года. Мелочь, но приятно. Да и сам вышел из годичной спячки и на прошлой волне на малой сумме 4000+ отыграл.
Вот Евро растраивает. Так оно всех поклонников потеряет. Уже было пошло вверх и опять в нокдауне. Задолбало оно уже, если честно.
Черный рынок отставал от НБ, сидел у него на колесе, но на расстоянии, не верил в рост и вот уже вырвался вперед и привычно возглавил гонку - продажа уже за 25 перевалила.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 29 січ, 2020 22:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:25
У гривні нема стелі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:34
дарий
ну Вы же видели как оно сегодня росло
Не ужели непонятно, что это может быть заговор?
А кто обычно организует такие дела?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:36
люди только разместили гривну на депозитах - за месяц прибыли 23 копейки на долларе
а так бы было 2 грн
это безобразие
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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