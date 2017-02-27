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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3694369536963697>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 238
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:37

  Сибарит написав: Есть ощущение задемпфированности этого роста, которое подтверждается слухами о присутствии НБУ.

Это не слухи. НБУ сегодня продал около 70 млн. долларов. А закрылись на пике роста.
Завтра откроемся выше 25и.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:37

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:

25.20 це стеля по графіку :wink:

точніше стріха, стеля на тесті 25, головне - надійно зашнуровані кеди, і нікому не розказувати, бо всім може не вистачити дешевої гривні :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:41

  дарий написав:
  swan forever написав:Libo
я так и думал - антисемит


я тоже подумал, - у Свана с юмором туго.

как и у плюшевого чутки на сарказм
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тема "Кеды" начинает настораживать.... :roll:
Фатит ли всем кедов? :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 29 січ, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:44

  uaprofi написав:люди только разместили гривну на депозитах - за месяц прибыли 23 копейки на долларе
а так бы было 2 грн
это безобразие

Это не безобразие, это матрасы потрусили.
В этом году ещё раз потрусят, нехрен доллары держать.
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:47

  swan forever написав:Это не безобразие, это матрасы потрусили.
В этом году ещё раз потрусят, нехрен доллары держать.


А как ещё раз потрусят,ещё раз на 23 сходим?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:49

swan forever

а Вы действительно не любите тортики и шоколадки от рошена?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:swan forever

а Вы действительно не любите тортики и шоколадки от рошена?


Кстати, таки Да!
В Харьков за рошеновским сладеньким из колхоза приходится ездить... :( :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:54

  somilitark написав:
  swan forever написав:Это не безобразие, это матрасы потрусили.
В этом году ещё раз потрусят, нехрен доллары держать.


А как ещё раз потрусят,ещё раз на 23 сходим?


нет - будут трусить по другому
сейчас будет дефицит
дефицит товара из китая
стиралка или ТВ который сейчас стоит 300 баксов - будут стоить 500
а Пачка крефеток не 10 долл, а 25 и уже они будут не с Китая, а с США
мировая фабрика останавливается на профилактику
И скажите мне, шо разве это не заговор?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:55

  uaprofi написав:
  somilitark написав:
  swan forever написав:Это не безобразие, это матрасы потрусили.
В этом году ещё раз потрусят, нехрен доллары держать.


А как ещё раз потрусят,ещё раз на 23 сходим?


нет - будут трусить по другому
сейчас будет дефицит
дефицит товара из китая
стиралка или ТВ который сейчас стоит 300 баксов - будут стоить 500
а Пачка крефеток не 10 долл, а 25 и уже они будут не с Китая, а с США
мировая фабрика останавливается на профилактику
И скажите мне, шо разве это не заговор?

Эти все вирусы это игры,думаю их опасность очень преувеличена.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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