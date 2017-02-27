swan forever написав:Это не безобразие, это матрасы потрусили. В этом году ещё раз потрусят, нехрен доллары держать.
А как ещё раз потрусят,ещё раз на 23 сходим?
нет - будут трусить по другому сейчас будет дефицит дефицит товара из китая стиралка или ТВ который сейчас стоит 300 баксов - будут стоить 500 а Пачка крефеток не 10 долл, а 25 и уже они будут не с Китая, а с США мировая фабрика останавливается на профилактику И скажите мне, шо разве это не заговор?
swan forever написав:Это не безобразие, это матрасы потрусили. В этом году ещё раз потрусят, нехрен доллары держать.
А как ещё раз потрусят,ещё раз на 23 сходим?
нет - будут трусить по другому сейчас будет дефицит дефицит товара из китая стиралка или ТВ который сейчас стоит 300 баксов - будут стоить 500 а Пачка крефеток не 10 долл, а 25 и уже они будут не с Китая, а с США мировая фабрика останавливается на профилактику И скажите мне, шо разве это не заговор?
Эти все вирусы это игры,думаю их опасность очень преувеличена.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.